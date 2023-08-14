На «Архипелаге» «БАС» представили деловую онлайн-игру по применению беспилотников

Компания «Беспилотные авиационные системы» является первым в Российской Федерации оператором беспилотных систем с государственным участием. Её основатели — «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК), крупнейшая системообразующая организация российской экономики, и Фонд поддержки проектов «Национальная технологическая инициатива» (НТИ). Создание компании позволило объединить экспертное сообщество, работа которого направлена на наращивание российского флота беспилотной авиации и разработку инструментов его продвижения на рынке, в том числе механизмы лизинга. Варятченко отметил, что в ходе экспертной работы был выявлен разный уровень восприятия возможностей БПЛА в регионах России. В результате эксперты вместе со специалистами ГТЛК стали работать над задачей, как наглядно донести информацию о возможностях беспилотных летательных систем и показать, какие потребности можно закрыть с их помощью. Так была создана деловая онлайн-игра по разработке сценария использования БПЛА, работа над которой была закончена незадолго до старта проектно-образовательного интенсива «Архипелаг-2023».