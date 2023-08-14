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Гендиректор ООО" Беспилотные авиационные системы " Алексей Варятченко

На «Архипелаге» «БАС» представили деловую онлайн-игру по применению беспилотников

14 августа 2023, 06:13
Фото: пресс-служба ООО" Беспилотные авиационные системы "
Гендиректор ООО" Беспилотные авиационные системы " Алексей Варятченко
Компания «Беспилотные авиационные системы» — первый отечественный оператор БПЛА с госучастием — в рамках Всероссийского проектно-образовательного интенсива «Архипелаг-2023» в Новосибирске представила онлайн-игру «Масштабирование БАС в регионах».

В деловой игре приняли участие 400 представителей из 50 регионов Российской Федерации. Глава ООО «Беспилотные авиационные системы» Алексей Варятченко в интервью журналистам рассказал о полученных участниками навыках и о том, почему онлайн-игра стала стимулом к развитию БАС в регионах.

Журналисты отметили, что деловая онлайн-игра БАС вызвала повышенный интерес и стала резонансным событием не только для проектно-образовательного интенсива, но и в целом для отрасли. По словам Варятченко, в Российской Федерации задача развития беспилотных систем поставлена на уровне правительства.

«Формируется национальный проект „Беспилотные авиационные системы“, несколько федеральных проектов курируются Минпромторгом», — отметил глава ООО «БАС».

Компания «Беспилотные авиационные системы» является первым в Российской Федерации оператором беспилотных систем с государственным участием. Её основатели — «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК), крупнейшая системообразующая организация российской экономики, и Фонд поддержки проектов «Национальная технологическая инициатива» (НТИ). Создание компании позволило объединить экспертное сообщество, работа которого направлена на наращивание российского флота беспилотной авиации и разработку инструментов его продвижения на рынке, в том числе механизмы лизинга. Варятченко отметил, что в ходе экспертной работы был выявлен разный уровень восприятия возможностей БПЛА в регионах России. В результате эксперты вместе со специалистами ГТЛК стали работать над задачей, как наглядно донести информацию о возможностях беспилотных летательных систем и показать, какие потребности можно закрыть с их помощью. Так была создана деловая онлайн-игра по разработке сценария использования БПЛА, работа над которой была закончена незадолго до старта проектно-образовательного интенсива «Архипелаг-2023».

Суть игры заключается в том, чтобы показать представителям команд регионов, что сценариев использования гражданских БПЛА намного больше, чем они себе представляют.

«Открою секрет: в большинстве экономических моделей дрон должен находиться в воздухе минимум 5-6 часов ежедневно. Если это условие не выполняется, эксплуатант попадает в поле нерентабельности. Так, в ходе игры становится очевидно, что выгоднее: взять БАС в аренду, в лизинг или сразу купить. Наша игра — это справочник сценариев по экономически эффективному использованию беспилотников в легкоусвояемой форме», — рассказал Варятченко.

Игра разбита на две части. В первой участники работали с теоретической базой, бланками для определения своих потребностей. После изучения устройства рынка беспилотных авиационных систем, они приступали к онлайн-части, в рамках которой решались практические задачи. Последним заданием была подготовка проекта по региону участников с реальными показателями.

В онлайн-игре три типовых задания. Первое — мониторинг лесного хозяйства (например, кейсы с лесными пожарами, подсчетами особей диких животных), второе — перевозка и доставка грузов, третье — сельскохозяйственные работы (например, кейс с химобработкой угодий от вредителей). Участники учились подсчитывать площади лесов и протяженность маршрутов, ограничения грузов по весу — в общем, большой простор для творчества.

По результатам защиты программ, которые были разработаны в ходе онлайн-игры, назвали регионы-лидеры и обладателя главного приза. Оценка команд осуществлялась комплексно. Принимались во внимание доходчивость и четкость подачи информации о потребностях, концептуальность и грамотность формулировки задач, возможность реализации.

Работы оценивало 2 жюри. В состав первого вошли представители ГТЛК, НТИ, компаний-производителей, ассоциации «Аэронекст» и два эксперта ООО «БАС» — все они на протяжении долгого времени работают в отрасли. Второе было сформировано на месте, и в него вошли участники команд — именно это жюри присудило Гран-при Республике Башкортостан. А по результатам оценок экспертов первое место заняла Республика Саха, второе — Санкт-Петербург, третье — Псковская область.

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