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Собачка на высоте

Неизвестная судьба. Собачка застряла на карнизе многоэтажки в Новосибирске

14 августа 2023, 06:08
Фото: Новосибирск с огоньком
Собачка на высоте

В Новосибирске собачка застряла на подоконнике многоэтажки на Станиславского

Застрявшая на подоконнике маленькая собака вызвала беспокойство горожан в Новосибирске.

В Новосибирске жители обнаружили маленькую собаку, застрявшую на подоконнике многоэтажного дома.

Собачка оказалась снаружи и не могла попасть в квартиру из-за закрытого окна. Об этом сообщается в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

По словам автора поста, собака оказалась на улице, а ее хозяева на работе. Инцидент произошел в доме № 29 на улице Станиславского. Подписчики канала выражают беспокойство за безопасность питомца и осуждают владельца животного.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Общество#Город#Животные#Собака
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