Неизвестная судьба. Собачка застряла на карнизе многоэтажки в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
В Новосибирске жители обнаружили маленькую собаку, застрявшую на подоконнике многоэтажного дома.
Собачка оказалась снаружи и не могла попасть в квартиру из-за закрытого окна. Об этом сообщается в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».
По словам автора поста, собака оказалась на улице, а ее хозяева на работе. Инцидент произошел в доме № 29 на улице Станиславского. Подписчики канала выражают беспокойство за безопасность питомца и осуждают владельца животного.