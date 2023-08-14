Новосибирская область готова к проведению юбилейного, десятого Технопрома

Андрей Травников подчеркнул масштаб и значимость предстоящего события, насыщенность программы форума: «Архитектура Технопрома в этом году — особенная. С одной стороны, присутствует большой региональный блок, который будет вести лично вице-премьер Дмитрий Николаевич Чернышенко. С другой стороны, в Технопроме этого года четко и явно присутствуют отраслевые треки. Все отрасли, сферы нашей жизни, по сути дела, будут представлены на Технопроме. За отраслевые блоки отвечают профильные министерства Российской Федерации и соответствующие крупные компании и корпорации».