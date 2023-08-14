Новосибирские врачи НИИТО избавили героя СВО от головных болей при смене погоды

Posted Сегодня, 02:46
Published Сегодня, 02:46
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Updated Сегодня, 02:48
27-летний новосибирец Тихон Седов, участник специальной военной операции, был прооперирован в НИИТО после серьезной травмы головы. Год назад мужчина добровольно отправился в зону СВО и во время боевых действий получил ранение головы от минометного обстрела.
«Я закрывал другого раненого бойца и не сразу понял, что сам серьезно ранен. У меня начало болеть лицо, в голове был шум, я не мог встать… Понял, что я потерял сознание», — вспоминает герой Тихон Седов.
Сначала военные медики оказали первую помощь бойцу, а затем его отправили в московский госпиталь имени Вишневского. В Москве хирурги провели операцию, удалили осколок кости и металлический осколок из правой височной доли головного мозга. Затем пациента перевели в новосибирский НИИТО, где и прооперировали. Вмешательство провели 8 августа, и сейчас Тихон Седов готовится к выписке.