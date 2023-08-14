Новосибирские врачи НИИТО избавили героя СВО от головных болей при смене погоды

В Новосибирске врачи НИИТО рассказали, как лечили главного героя спецоперации от болей в голове при смене погоды. Теперь Тихон Седов почти полностью избавился от слабости в конечностях и болей при изменении погоды. Он скоро вернется к своей семье — жене и маленькому сыну.