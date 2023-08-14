Проливные ливни затопили 6 территорий в Новосибирске — последствия стихии

Из-за проливных дождей в Новосибирске были подтоплены шесть районов города. Мэр Анатолий Локоть сообщил о том, что из-за большого количества осадков в выходные дни остались затоплены шесть районов города. Однако, местные власти справились с этой проблемой самостоятельно без обращения в МЧС.