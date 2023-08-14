Проливные ливни затопили 6 территорий в Новосибирске — последствия стихии

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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Из-за проливных дождей в Новосибирске были подтоплены шесть районов города. Мэр Анатолий Локоть сообщил о том, что из-за большого количества осадков в выходные дни остались затоплены шесть районов города. Однако, местные власти справились с этой проблемой самостоятельно без обращения в МЧС.
— В связи с выпадением большого количества осадков в выходные дни у нас были подтоплены 6 территорий. Мы справились за час своими силами, не обращались в главное управление МЧС за помощью. Однако имели место остановки общественного транспорта. Были затруднения на улице Энергетиков, там потребовалось больше времени, но тоже справились, — объяснил градоначальник.
Напомним, что ранее жители микрорайона «Чистая слобода» на улице Спортивная, 13 рассказали, что их двор затопило, выходы их подъездов были перекрыты глубокими лужами. По словам жителей «водоем» во дворе образуется после каждого дождя, и чем сильней дождь, тем глубже водоем.