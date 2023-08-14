Путин исполнил мечту увлекающейся космосом школьницы из Новгородской области

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
Дарья поделилась, что после участия в Национальной технологической олимпиаде ее заинтересовал космос. У нее появилась мечта — увидеть космонавтов и посетить космодром «Байконур». Через год школьницу пригласили в делегацию из Новгородской области, которая отправилась на космодром. Там она встретилась с космонавтами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным, а также наблюдала запуск ракеты «Союз-МС 22». Она рассказала Владимиру Путину о своей увлеченности космосом и подарила ему книгу о Старой Руссе. В ответ на это, президент решил исполнить ее мечту — побывать еще на одном космодроме «Восточный» в Амурской области. Желание Дарьи сбылось. 11 августа 2023 года с космодрома состоялся запуск космического аппарата «Луна-25», на котором был изображен логотип президентской платформы «Россия — страна возможностей». Платформе исполнилось 5 лет 22 мая 2023 года. Это стало одним из самых знаковых событий, символизирующим безграничные возможности российской космической технологии.
Дарья Арсеньева также получила от президента России и Валентины Терешковой, первой женщины-космонавта, тематические книги с автографами. Ей также подарили сертификат на индивидуальную экскурсию в ракетно-космическую корпорацию «Энергия» имени С. П. Королева, мягкую игрушку — маскот госкорпорации «Роскосмос», шевроны, значки и рюкзак.
Юрий Борисов, глава «Роскосмоса», подарил девочке макет ракеты «Союз» и вручил ей памятную медаль за участие в запуске станции «Луна-25». Он также пригласил школьницу попробовать свои силы в будущем в отряде космонавтов.
Первая лунная миссия современной России, станция «Луна-25», была запущена недавно. Предыдущая миссия, аппарат «Луна-24», была отправлена 47 лет назад. Идея исследования Луны возродилась в России только в середине 2000-х годов. В 2013 году новая станция получила название «Луна-25», чтобы подчеркнуть продолжение работы, начатой советскими учеными. Она позволит изучить поверхность луны удаленно, определить потенциальные места для посадки исследовательских аппаратов и взять образцы лунного грунта в научных целях.
11 августа автоматическая станция «Луна-25», отправленная к Луне с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Восточный, вышла на траекторию перелета и отделена от разгонного блока «Фрегат». Предполагается, что 16 августа станция достигнет окололунной орбиты на высоте 100 км, а 21 августа она мягко приземлится на поверхность Луны в районе к северу от кратера Богуславский.