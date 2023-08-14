Путин исполнил мечту увлекающейся космосом школьницы из Новгородской области

Дарья поделилась, что после участия в Национальной технологической олимпиаде ее заинтересовал космос. У нее появилась мечта — увидеть космонавтов и посетить космодром «Байконур». Через год школьницу пригласили в делегацию из Новгородской области, которая отправилась на космодром. Там она встретилась с космонавтами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным, а также наблюдала запуск ракеты «Союз-МС 22». Она рассказала Владимиру Путину о своей увлеченности космосом и подарила ему книгу о Старой Руссе. В ответ на это, президент решил исполнить ее мечту — побывать еще на одном космодроме «Восточный» в Амурской области. Желание Дарьи сбылось. 11 августа 2023 года с космодрома состоялся запуск космического аппарата «Луна-25», на котором был изображен логотип президентской платформы «Россия — страна возможностей». Платформе исполнилось 5 лет 22 мая 2023 года. Это стало одним из самых знаковых событий, символизирующим безграничные возможности российской космической технологии.