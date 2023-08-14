«Сибирь-Арена» — самое большое спортивное сооружение за Уралом — официально открыта

Андрей Травников поздравил собравшихся с Днём физкультурника и с Днём строителя. «В этом году эти два праздника идут в связке. Мы присутствуем при завершении очень длинной, многолетней строительной истории. Ещё в первом советском генплане Новосибирска от 1928 года Горская низменность предполагалась для отдыха и занятий спортом. Это переросло в концепцию „Сибирских Лужников“. Огромное спасибо Минспорта и Минстрою России, спасибо нашим предшественникам за то, что даже в сложные 90-е и нулевые годы эта территория была сохранена. Огромное спасибо нашему Президенту за то, что в феврале 2018 года он услышал меня, услышал горожан и подтвердил — здесь никакого коммерческого строительства быть не должно, строим арену. Были трудности, но мы всё преодолели. Сегодня этот дворец передаётся хоккеистам и болельщикам, и я уверен, что дух старого ЛДС „Сибирь“ с первого же матча перейдёт сюда».