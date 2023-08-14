«Сибирь-Арена» — самое большое спортивное сооружение за Уралом — официально открыта

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
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Updated Сегодня, 04:26
История соревнований на льду нового дворца спорта началась с матча юниорских сборных России и Белоруссии.
Андрей Травников поздравил собравшихся с Днём физкультурника и с Днём строителя. «В этом году эти два праздника идут в связке. Мы присутствуем при завершении очень длинной, многолетней строительной истории. Ещё в первом советском генплане Новосибирска от 1928 года Горская низменность предполагалась для отдыха и занятий спортом. Это переросло в концепцию „Сибирских Лужников“. Огромное спасибо Минспорта и Минстрою России, спасибо нашим предшественникам за то, что даже в сложные 90-е и нулевые годы эта территория была сохранена. Огромное спасибо нашему Президенту за то, что в феврале 2018 года он услышал меня, услышал горожан и подтвердил — здесь никакого коммерческого строительства быть не должно, строим арену. Были трудности, но мы всё преодолели. Сегодня этот дворец передаётся хоккеистам и болельщикам, и я уверен, что дух старого ЛДС „Сибирь“ с первого же матча перейдёт сюда».
Глава области поблагодарил и наградил строителей, возводивших арену.
В торжественном открытии арены приняли участие первый заместитель Председателя Государственной думы ФС РФ Александр Жуков, первый заместитель Министра спорта РФ Азат Кадыров.
Александр Жуков поблагодарил Андрея Травникова и подчеркнул, что открытие «Сибирь-Арены» — действительно настоящий праздник для всех: «Как давно об этом мечтали все болельщики „Сибири“! Очень радостно в этот день присутствовать на открытии. Уверен, что на этом стадионе „Сибирь“ будет играть ещё лучше и станет чемпионом России!»
Азат Кадыров передал новосибирцам физкультпривет от имени Министра спорта России Олега Матыцина: «Спорт в нашей стране, благодаря поддержке со стороны Президента и Правительства России, активно развивается. Россия — спортивная держава! Конечно, возведение этого объекта и сегодняшний праздник были бы невозможны без личного участия Губернатора Новосибирской области и его команды. Уверен, с таким руководителем у региона — прекрасное будущее!»
Владислав Третьяк обратился к собравшимся с хоккейным приветом: «Вы заслужили этот праздник, ваша хоккейная команда, вы, дорогие болельщики! Сегодня вы — участники прекрасного праздника, который подарил вам Губернатор — Андрей Травников. Он очень много сделал для того, чтобы этот праздник состоялся. Хоккей — наша национальная игра, наша слава и гордость, мы — многократные Олимпийские чемпионы, чемпионы Мира, и конечно, мы надеемся, что здесь, на этом льду, появятся новые звёзды, которые прославят нашу страну на международных турнирах». Владислав Третьяк пожелал «Сибири» новых побед.
Накануне открытия стадиона Андрей Травников и Александр Жуков провели двустороннюю рабочую встречу. «Сибирь-Арена» построена по нетиповому индивидуальному проекту с использованием импортозамещающих технологий и оборудования отечественных производителей. Площадь стадиона составляет 72 тысячи кв. м. При строительстве разработаны уникальные фасадно-витражные конструкции, которые были изготовлены и установлены новосибирскими специалистами.
Для справки. Создание «Сибирь-Арены» осуществлено в рамках исполнения поручений Президента России и реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Национальные проекты реализуются в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»