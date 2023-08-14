Страшный холод пришел в Новосибирск. Какая будет погода на неделе

Posted 14 августа 2023, 01:41
Published 14 августа 2023, 01:41
Modified 14 августа 2023, 01:43
Updated 14 августа 2023, 01:43
В Новосибирске самым холодным днем станет понедельник, 14 августа. Похолодает до +15 °C днем и +12 °C ночью. При этом прольет дождь. Затем с каждым днем столбик термометра будет повышаться в пределах +20…+25 °C, о чем свидетельствуют данные «Яндекс. Погоды». Небольшие дожди сохранятся до четверга, 17 августа.
Сайт gismeteo дает похожий прогноз на неделю. 14 августа похолодает до +14 °C днем. А к воскресенью, 20 числа, снова потеплеет до +26 °C. Дни будут прохладные и дождливые.