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Вуз нарушил закон о контрактной системе

УФАС поймало НГТУ на закупке услуг гардероба и уборки на 115 млн рублей

14 августа 2023, 05:09
Фото: Kseniya Nefatova / 2ГИС
Вуз нарушил закон о контрактной системе

В Новосибирске УФАС выявило нарушение при закупке НГТУ услуг на 115 млн рублей

УФАС обнаружило нарушение НГТУ при закупке услуг на 115 млн рублей, так как вуз объединил услуги по уборке и гардеробному обслуживанию в один лот, что ограничило число участников закупки и не было обосновано университетом.

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) обнаружило нарушение правил при проведении торгов у Новосибирского государственного технического университета (НГТУ). ООО «Чистая компания» обратилось в региональное УФАС с жалобой на ВУЗ, связанную с закупкой услуг на сумму 115 млн рублей.

По информации пресс-службы УФАС, заказчик ограничил количество участников торгов, объединив услуги по уборке и гардеробному обслуживанию в один лот, не имеющий технической или функциональной связи друг с другом. Университет не смог обосновать такое решение. Кроме того, Новосибирское УФАС признало необходимым указывать в описании объекта закупки информацию о высоте, на которой должна быть выполнена влажная уборка штор и ламбрекенов. Эти данные важны для возможного исполнителя услуг по контракту.

В результате рассмотрения жалобы, антимонопольный орган пришел к выводу, что НГТУ нарушил закон о контрактной системе.

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#Новосибирск#Общество#Образование#Эмилия Губарева
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