УФАС поймало НГТУ на закупке услуг гардероба и уборки на 115 млн рублей

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) обнаружило нарушение правил при проведении торгов у Новосибирского государственного технического университета (НГТУ). ООО «Чистая компания» обратилось в региональное УФАС с жалобой на ВУЗ, связанную с закупкой услуг на сумму 115 млн рублей.
По информации пресс-службы УФАС, заказчик ограничил количество участников торгов, объединив услуги по уборке и гардеробному обслуживанию в один лот, не имеющий технической или функциональной связи друг с другом. Университет не смог обосновать такое решение. Кроме того, Новосибирское УФАС признало необходимым указывать в описании объекта закупки информацию о высоте, на которой должна быть выполнена влажная уборка штор и ламбрекенов. Эти данные важны для возможного исполнителя услуг по контракту.
В результате рассмотрения жалобы, антимонопольный орган пришел к выводу, что НГТУ нарушил закон о контрактной системе.