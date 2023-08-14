УФАС поймало НГТУ на закупке услуг гардероба и уборки на 115 млн рублей

По информации пресс-службы УФАС, заказчик ограничил количество участников торгов, объединив услуги по уборке и гардеробному обслуживанию в один лот, не имеющий технической или функциональной связи друг с другом. Университет не смог обосновать такое решение. Кроме того, Новосибирское УФАС признало необходимым указывать в описании объекта закупки информацию о высоте, на которой должна быть выполнена влажная уборка штор и ламбрекенов. Эти данные важны для возможного исполнителя услуг по контракту.