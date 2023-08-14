В Карасуке сбили 6-летнюю девочку: подозревается участковый

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
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Updated Сегодня, 08:43
«В ходе проведения проверки сотрудниками полиции был установлен подозреваемый автомобиль Toyota Corolla, владельцем которого является сотрудник МО МВД „Карасукский“. 11 августа полицейский пришел в отделение ГИБДД и признался в совершенном инциденте», — рассказали «НГС Новосибирск» в пресс-службе ведомства.
Также в ведомстве добавили, что в отношении мужчины составлены административные протоколы, а по факту произошедшего проводится служебная проверка.
При этом инсайдер «НГС Новосибирск» сообщил, что виновником аварии является участковый, а его мать якобы пыталась договориться с родственниками девочки о нестрогом наказании для сына. Официально эта информация не подтверждается.
Авария произошла 7 августа возле детской поликлиники. Водитель на огромной скорости якобы вылетел на пешеходный переход и сбил шестилетнюю девочку. Ребенок с черепно-мозговыми травмами и переломами был доставлен в больницу.