atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:32

Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

В ДТП с шестилетним ребенком подозревают полицейского

В Карасуке сбили 6-летнюю девочку: подозревается участковый

14 августа 2023, 08:32
Фото: pxhere. com
В ДТП с шестилетним ребенком подозревают полицейского

В Карасуке участкового подозревают в ДТП с шестилетней девочкой

В Карасуке произошло ДТП. В нем подозревается полицейский. Информацию частично подтвердили в ГУ МВД по Новосибирской области.

«В ходе проведения проверки сотрудниками полиции был установлен подозреваемый автомобиль Toyota Corolla, владельцем которого является сотрудник МО МВД „Карасукский“. 11 августа полицейский пришел в отделение ГИБДД и признался в совершенном инциденте», — рассказали «НГС Новосибирск» в пресс-службе ведомства.

Также в ведомстве добавили, что в отношении мужчины составлены административные протоколы, а по факту произошедшего проводится служебная проверка.

«Водители фур засыпают за рулем»: причины кровавых ДТП в Новосибирске названы ГИБДД
Узнать подробнее

При этом инсайдер «НГС Новосибирск» сообщил, что виновником аварии является участковый, а его мать якобы пыталась договориться с родственниками девочки о нестрогом наказании для сына. Официально эта информация не подтверждается.

Авария произошла 7 августа возле детской поликлиники. Водитель на огромной скорости якобы вылетел на пешеходный переход и сбил шестилетнюю девочку. Ребенок с черепно-мозговыми травмами и переломами был доставлен в больницу.

Пассажирка троллейбуса в Новосибирске пострадала в ДТП — она упала при столкновении
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирской области 19-летняя девушка насмерть разбилась на мотоцикле
#Александр Ляхов#ДТП#Дети#Полиция#Новосибирская область
Подпишитесь
10 лучших фото с открытия ЛДС «Сибирь-Арена» в Новосибирске
Вчера, 13:02
Схема проезда по площади Труда в Новосибирске изменилась с 14 августа
Вчера, 21:06
Новосибирские врачи НИИТО избавили героя СВО от головных болей при смене погоды
Сегодня, 02:46
На рок-фестивале «Ветер Сибири» поженились две пары — трогательные фото под дождем
Вчера, 02:42
Страшный холод пришел в Новосибирск. Какая будет погода на неделе
Сегодня, 01:41
Стычка «ЧВК Редан» и спортиков в новосибирском ТРЦ — кто «пояснял» за шмот
Вчера, 03:48