В Новосибирске оштрафовали мужчину за запуск беспилотника

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Мужчина пустил в полет дрон без специального разрешения. На него пожаловались горожане.
По информации правоохранительных органов, владелец беспилотника не зарегистрировал его в государственном реестре и осуществил полет в июне 2023 года. Мужчину обвинили в нарушении правил использования воздушного пространства.
В итоге его обязали уплатить штраф в размере 32 000 рублей.
Напомним, ранее в Новосибирске запустили дроны, которые искали диверсантов.