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Новосибирца оштрафовали за БПЛА

В Новосибирске оштрафовали мужчину за запуск беспилотника

14 августа 2023, 14:10
Фото: 1MI
Новосибирца оштрафовали за БПЛА
Житель Новосибирска заплатил штраф за запуск БПЛА в небо. Об сообщает транспортная прокуратура.

Мужчина пустил в полет дрон без специального разрешения. На него пожаловались горожане.

По информации правоохранительных органов, владелец беспилотника не зарегистрировал его в государственном реестре и осуществил полет в июне 2023 года. Мужчину обвинили в нарушении правил использования воздушного пространства.

В итоге его обязали уплатить штраф в размере 32 000 рублей.

Напомним, ранее в Новосибирске запустили дроны, которые искали диверсантов.

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#Алина Шефер#Штраф#БПЛА#Дрон#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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