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Возле села могли найти останки девочки

В новосибирском селе, где 13 лет назад пропала школьница, нашли череп и кости

14 августа 2023, 06:34
Фото: pxhere. com
Возле села могли найти останки девочки
В Новосибирской области тринадцать лет пропала школьница Наташа Матюхина. Сейчас в её возможной смерти подозревают экс-полицейских. Но в деле может появиться еще более страшная находка.

Как сообщает «КП-Новосибирск», возле села Яркуль местный пастух по имени Владимир нашел череп и кости. Учитывая, что тело Наташи Матюхиной до сих пор не найдено, то это могут быть останки несчастной девочки. По словам Владимира, череп и кости обнаружились за десять километров от села в заброшенной местности.

При этом мужчина нашел их еще прошлым летом, но побоялся идти в полицию. К тому же, по его мнению, кости слишком большие и вряд ли принадлежат подростку.

Наташа Матюхина пропала без вести тринадцать лет назад. Сейчас в ее возможной смерти подозревают четырех экс-сотрудников правоохранительных органов. Они могли сбить девочку насмерть, когда та возвращалась домой.

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#Александр Ляхов#Школьница#Подросток#Пропала#Полиция#Происшествия#Новосибирская область
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