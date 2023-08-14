В новосибирском селе, где 13 лет назад пропала школьница, нашли череп и кости

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Как сообщает «КП-Новосибирск», возле села Яркуль местный пастух по имени Владимир нашел череп и кости. Учитывая, что тело Наташи Матюхиной до сих пор не найдено, то это могут быть останки несчастной девочки. По словам Владимира, череп и кости обнаружились за десять километров от села в заброшенной местности.
При этом мужчина нашел их еще прошлым летом, но побоялся идти в полицию. К тому же, по его мнению, кости слишком большие и вряд ли принадлежат подростку.
Наташа Матюхина пропала без вести тринадцать лет назад. Сейчас в ее возможной смерти подозревают четырех экс-сотрудников правоохранительных органов. Они могли сбить девочку насмерть, когда та возвращалась домой.