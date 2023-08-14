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Posted 14 августа 2023, 08:40

Published 14 августа 2023, 08:40

Modified 14 августа 2023, 08:45

Updated 14 августа 2023, 08:45

Подросток пропал под Новосибирском

В Новосибирской области пропал 15-летний подросток с медвежьей походкой

14 августа 2023, 08:40
Фото: Добро-Спас/1MI. Подросток пропал под Новосибирском
Волонтеры объявили в розыск 15-летнего Дмитрия Сарина из Новосибирской области. Подробности исчезновения подростка рассказали в отряде «ДоброСпас».
«Мальчик ушел из дома №18 по улице Кирзаводская в селе Красноглинное и не вернулся. На связь с родными он не выходит с 10 августа. Раньше подобного не случалось», — сообщили волонтеры.

Согласно описанию родственников, школьник ростом 185 см., худой, зеленоглазый. Был одет в синие спортивные штаны с серой надписью на колене, синюю футболку и серые кроссовки «get».

Есть особая примета: при ходьбе заносит правую ногу. Это называется медвежья походка.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Пропал
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