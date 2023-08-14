В Новосибирской области пропал 15-летний подросток с медвежьей походкой

Posted 14 августа 2023, 08:40
Published 14 августа 2023, 08:40
Modified 14 августа 2023, 08:45
Updated 14 августа 2023, 08:45
«Мальчик ушел из дома №18 по улице Кирзаводская в селе Красноглинное и не вернулся. На связь с родными он не выходит с 10 августа. Раньше подобного не случалось», — сообщили волонтеры.
Согласно описанию родственников, школьник ростом 185 см., худой, зеленоглазый. Был одет в синие спортивные штаны с серой надписью на колене, синюю футболку и серые кроссовки «get».
Есть особая примета: при ходьбе заносит правую ногу. Это называется медвежья походка.