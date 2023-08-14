В Ростехнадзоре оценили сроки восстановления лифтового хозяйства

Лифты исключили из категории «Опасные производственные объекты» в 2012 году. Два года за ними не осуществлялся государственный надзор и не проводились проверки. После нескольких несчастных случаев и аварий, связанных с лифтами, некоторые полномочия вернули Ростехнадзору. Сами лифты снова включили в категорию «Опасные производственные объекты». При этом ведомству не дали права проверять обслуживающие и ремонтные компании и тех, кто оценивает техническое состояние лифтов.