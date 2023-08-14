В Ростехнадзоре оценили сроки восстановления лифтового хозяйства

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Как пишет 56orb.ru, согласно данным Национального лифтового союза, за последние пять лет в России произошло свыше 330 несчастных случаев, связанных с эксплуатацией лифтового оборудования, в том числе с летальным исходом для 129 человек.
По решению Правительства Российской Федерации с 1 марта 2023 года полномочия по контролю за безопасностью и содержанием опасных технических зданий и сооружений вернули Ростехнадзору. В задачу ведомства входит восстановление системы контроля, которую развалили больше 10 лет назад.
Лифты исключили из категории «Опасные производственные объекты» в 2012 году. Два года за ними не осуществлялся государственный надзор и не проводились проверки. После нескольких несчастных случаев и аварий, связанных с лифтами, некоторые полномочия вернули Ростехнадзору. Сами лифты снова включили в категорию «Опасные производственные объекты». При этом ведомству не дали права проверять обслуживающие и ремонтные компании и тех, кто оценивает техническое состояние лифтов.
В 2021 году полномочия Ростехнадзора в данной отрасли стали еще более ограниченными. Ведомство больше не могло следить за правилами и техническим регламентом. Контроль над лифтами оказался в руках управляющих компаний.
Право контролировать безопасность эксплуатации и содержание опасных технических зданий и сооружений, в том числе лифтов и подъемных платформ для людей с инвалидностью, вернули Ростехнадзору с 1 марта 2023 года. С этого момента в ведомстве сразу заявили, что нужно полностью перезапустить систему в целом. По словам экспертов, чтобы обеспечить безопасность, надо контролировать всю отрасль, начиная от проектирования лифтов и установки оборудования.
С важностью задачи по созданию в стране системы контроля лифтового оборудования согласны и производители лифтов. Первый вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров заявил, что для обслуживающих компаний сильным фактором станет «понимание неотвратимости» наказаний. Фактически неважно, кто и как будет формировать в Российской Федерации систему по контролю за лифтовым оборудованием. Главное, чтобы она обеспечивала безопасность при использовании лифтов, которые должны не вызывать страх, а восприниматься как надежный механизм, экономящий силы и время.