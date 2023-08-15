230 мероприятий на 4 дня: представлена программа юбилейного форума «Технопром-2023»

В пресс-конференции приняли участие министр науки и инновационного развития региона Вадим Васильев, директор Новосибирского областного фонда поддержки науки и инновационной деятельности Сергей Санников и директор Передовой инженерной школы «Когнитивная инженерия», директор научно-образовательного центра «Газпромнефть — НГУ» Сергей Головин. В частности, Вадим Васильев отметил, что выставочная экспозиция форума и в целом интерес к мероприятию растут год от года. В числе ключевых научных достижений будут представлены цифровые технологии, современные разработки в сферах агробиотехнологии, медицины и многих других. В рамках выставочной программы особое место займет презентация белорусских станкостроительных компаний. В числе иных участников форума — делегации из стран ШОС и БРИКС.