230 мероприятий на 4 дня: представлена программа юбилейного форума «Технопром-2023»

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О программе «Технопрома-2023», а также об участниках и ключевых спикерах 15 августа в ходе пресс-конференции рассказала заместитель Губернатора Ирина Мануйлова. В частности, она подчеркнула, что в мероприятиях примут участие гости из 77 регионов РФ, ближнего и дальнего зарубежья, в том числе, большая делегация из Республики Беларусь.
«Основной задачей форума остается обеспечение технологического суверенитета страны, решение вопросов взаимодействия науки и индустрии. Большое внимание в деловой, выставочной, образовательной, культурной частях программы форума будет уделено регионам, которые представят свои прорывные проекты. Пройдет порядка 230 ключевых мероприятий по 10 тематическим и отраслевым трекам, зарегистрировано уже более 17 тысяч человек. Высокий уровень мероприятия подтверждает то, что пленарное заседание традиционно проведет вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, он обозначит основные векторы научно-технологической политики страны. Также спикерами „Технопрома-2023“ по разным направлениям станут федеральные руководители, представители научного сообщества, вузов, производственных компаний. На площадке форума пройдет заседание комиссии Госсовета по направлению „Наука“, возглавляемой Губернатором Андреем Травниковым», — подчеркнула Ирина Мануйлова.
Замгубернатора отметила, что партнерами форума выступят Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», АО «Росатом», генеральный партнер в этом году — компания «Газпромнефть».
В пресс-конференции приняли участие министр науки и инновационного развития региона Вадим Васильев, директор Новосибирского областного фонда поддержки науки и инновационной деятельности Сергей Санников и директор Передовой инженерной школы «Когнитивная инженерия», директор научно-образовательного центра «Газпромнефть — НГУ» Сергей Головин. В частности, Вадим Васильев отметил, что выставочная экспозиция форума и в целом интерес к мероприятию растут год от года. В числе ключевых научных достижений будут представлены цифровые технологии, современные разработки в сферах агробиотехнологии, медицины и многих других. В рамках выставочной программы особое место займет презентация белорусских станкостроительных компаний. В числе иных участников форума — делегации из стран ШОС и БРИКС.
Напомним, X Международный форум технологического развития «Технопром-2023» организован с целью эффективного использования научного и инновационного потенциала Новосибирской области. Соответствующее распоряжение Правительства Новосибирской области о проведении форума 21 марта подписал Губернатор Андрей Травников. Подробнее ознакомиться с мероприятиями-спутниками форума, его программой и зарегистрироваться на участие можно на сайте «Технопрома-2023».