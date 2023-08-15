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Мужчина погиб два дня назад

46-летний боец из Новосибирской области Дмитрий Морозов погиб в зоне СВО

15 августа 2023, 03:00
Фото: Краснозерская новь
Мужчина погиб два дня назад

В зоне СВО погиб боец из Новосибирской области Дмитрий Морозов

46-летний житель Новосибирской области Дмитрий Морозов погиб в зоне СВО, сообщается в паблике издания газеты «Краснозерская новь».

В зоне проведения спецоперации погиб Дмитрий Морозов. О его смерти сообщило издание Краснозерского района «Краснозерская Новь».

Дмитрий Морозов родился 3 июня 1977 года. Прежде чем стать бойцом и отправиться на СВО, он живал и работал в Краснозерском районе.

13 августа, во время выполнения военного задания, он погиб. Пока неизвестно, когда состоится прощание с Дмитрием. Других подробностей о военнослужащем — нет.

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