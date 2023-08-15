46-летний боец из Новосибирской области Дмитрий Морозов погиб в зоне СВО

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В зоне проведения спецоперации погиб Дмитрий Морозов. О его смерти сообщило издание Краснозерского района «Краснозерская Новь».
Дмитрий Морозов родился 3 июня 1977 года. Прежде чем стать бойцом и отправиться на СВО, он живал и работал в Краснозерском районе.
13 августа, во время выполнения военного задания, он погиб. Пока неизвестно, когда состоится прощание с Дмитрием. Других подробностей о военнослужащем — нет.