Дети-актеры из Новосибирска рассказали о съемках в кино

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Дети, снимающиеся в кино, рассказали «Горсайту» о своей работе на съемочной площадке. Для некоторых мир кино — загадочный и даже сказочный, а для других — обычная трудовая деятельность. Юные актеры участвуют в съемках фильма #Суворовец1944 и «Кандаурские мальчишки».
В главной роли суворовца выступает 12-летний Всеволод Казанцев. И это не его первая главная роль. Он начал сниматься в кино в 8 лет и уже сейчас считается опытным актером. Всеволод рассказал, что два года назад кино было для него хобби, а сейчас — это его настоящее дело. Он понял, что хочет продолжать заниматься актерским искусством.
Также в фильме приняли участие две сестры Кира и Устина, а также их мама. Кира занимается в студии «Несерьезный возраст» уже с шести лет. Родители отвели ее туда, так как она всегда мечтала выступать на сцене. В фильме снималась вся семья, кроме папы. Это был для них интересный опыт, они хотели показать девочкам, как происходят съемки и что находится за кадром.
Даже для взрослых было тяжело ходить без конца по жаре и выполнять одни и те же команды режиссера. Но дети показали невероятную стойкость — они не жаловались и не капризничали, а выполняли работу как настоящие профессионалы.