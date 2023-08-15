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Дети чувствуют себя настоящими актерами

Дети-актеры из Новосибирска рассказали о съемках в кино

15 августа 2023, 10:26
Фото: Виктория Рыжих / Горсайт
Дети чувствуют себя настоящими актерами
Дети-актеры из Новосибирска, снимавшиеся в фильме #Суворовец1944, рассказали о своем опыте и трудностях работы на съемочной площадке.

Дети, снимающиеся в кино, рассказали «Горсайту» о своей работе на съемочной площадке. Для некоторых мир кино — загадочный и даже сказочный, а для других — обычная трудовая деятельность. Юные актеры участвуют в съемках фильма #Суворовец1944 и «Кандаурские мальчишки».

В главной роли суворовца выступает 12-летний Всеволод Казанцев. И это не его первая главная роль. Он начал сниматься в кино в 8 лет и уже сейчас считается опытным актером. Всеволод рассказал, что два года назад кино было для него хобби, а сейчас — это его настоящее дело. Он понял, что хочет продолжать заниматься актерским искусством.

Фото: Горсайт

Также в фильме приняли участие две сестры Кира и Устина, а также их мама. Кира занимается в студии «Несерьезный возраст» уже с шести лет. Родители отвели ее туда, так как она всегда мечтала выступать на сцене. В фильме снималась вся семья, кроме папы. Это был для них интересный опыт, они хотели показать девочкам, как происходят съемки и что находится за кадром.

Даже для взрослых было тяжело ходить без конца по жаре и выполнять одни и те же команды режиссера. Но дети показали невероятную стойкость — они не жаловались и не капризничали, а выполняли работу как настоящие профессионалы.

Фото: Горсайт
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