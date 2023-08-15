Дети-актеры из Новосибирска рассказали о съемках в кино

Также в фильме приняли участие две сестры Кира и Устина, а также их мама. Кира занимается в студии «Несерьезный возраст» уже с шести лет. Родители отвели ее туда, так как она всегда мечтала выступать на сцене. В фильме снималась вся семья, кроме папы. Это был для них интересный опыт, они хотели показать девочкам, как происходят съемки и что находится за кадром.