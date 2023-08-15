Эксперт прогнозирует повышение ставок по кредитам в России

Остапкович указывает, что у ЦБ и Минфина есть и другие инструменты для сдерживания обменного курса. Он отмечает, что нужно следить за дальнейшей риторикой Центробанка. Однако на данный момент все происходящее соответствует экономической теории, согласно которой, если возрастает инфляция и снижается национальная валюта, следует повысить ключевую ставку.