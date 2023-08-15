Эксперт прогнозирует повышение ставок по кредитам в России

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Об этом заявил Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ, в эфире программы RTVI «Хроники нового мира».
По его словам, уже в течение недели или даже менее срока коммерческие банки начнут повышать ставки по потребительским и ипотечным кредитам. При этом процентная ставка по кредиту может превысить уровень ключевой ставки ЦБ.
Остапкович предполагает, что через месяц Центробанк вновь может повысить ключевую ставку, возможно, на 100 или даже 150 пунктов. Однако это будет зависеть от динамики обменного курса рубля и доллара до следующего заседания Центробанка.
Повышение ставки, по мнению Остапковича, связано с ослаблением рубля. 14 августа курс доллара превысил отметку в 101 рубль — впервые с марта 2022 года. 15 августа Совет директоров Банка России объявил о решении повысить ключевую ставку на 350 базисных пунктов до 12% годовых.
Эксперт отмечает, что за последние две-три недели курс российской валюты стремительно падал и приблизился к «красной линии». Для населения такая «красная линия» является отметкой в 100 рублей за доллар. В связи с этим Центробанк принял решение остановить данное развитие событий.
Остапкович указывает, что у ЦБ и Минфина есть и другие инструменты для сдерживания обменного курса. Он отмечает, что нужно следить за дальнейшей риторикой Центробанка. Однако на данный момент все происходящее соответствует экономической теории, согласно которой, если возрастает инфляция и снижается национальная валюта, следует повысить ключевую ставку.