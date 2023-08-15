Малый и средний бизнес получил под поручительства РГО свыше 215 млрд рублей

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
РГО входят в национальную гарантийную систему, оператором которой выступает Корпорация МСП, пишет ТАСС.
По словам заместителя министра экономического развития РФ Татьяны Илюшниковой, при недостаточности залогового обеспечения одним из самых востребованных инструментов у бизнеса является поручительство. За первое полугодие 2023 года данным инструментом воспользовались около 12 тысяч предпринимателей, тогда как в 2022-м только 5,8 тысячи.
«По объемам привлеченного под инструменты РГО финансирования наибольший рост по отношению к первому полугодию 2022 года продемонстрировали сфера перевозок и логистики — почти 14 млрд рублей, услуги — более 30 млрд, производство — 44 млрд рублей», — добавила замминистра.
По данным Корпорации МСП, рост спроса на гарантийные поручительства ранее отмечался в таких сферах, как торговля (69,8 млрд рублей), строительство (23 млрд рублей), сельское хозяйство (33 млрд рублей). Наиболее значительный рост выдачи поручительств показали следующие регионы: республики Тыва и Хакасия, Воронежская, Псковская Рязанская, Самарская, Свердловская, Смоленская и Челябинская области.
Механизм предоставления поручительств и гарантий помогает бизнесу привлекать заемные средства на приемлемых условиях. Об этом сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
«В том числе это касается и программ льготного кредитования: 1764, ПСК, инвесткредитования (ПСК+1764) и высокотеха под 3% годовых. Малым и средним предприятиям, у которых недостаточно собственного залогового обеспечения для предоставления банкам при кредитовании, доступны инструменты НГС. Речь идет прежде всего о „зонтичных“ поручительствах и гарантиях РГО», — отметил Исаевич.
В тройку регионов — лидеров по общему объему полученной с участием РГО финансовой поддержки вошли Москва (свыше 33,6 млрд рублей), Свердловская область (почти 15,7 млрд) и Московская область (более 13,3 млрд рублей). Затем расположились Санкт-Петербург (почти 10,5 млрд рублей), Новосибирская область (9,6 млрд), Республика Татарстан (более 7,37 млрд), Ростовская и Челябинская области (7,1 млрд и 5,43 млрд соответственно), а также Пермский и Краснодарский края (более чем по 5 млрд рублей в каждом из регионов).