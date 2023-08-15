Малый и средний бизнес получил под поручительства РГО свыше 215 млрд рублей

В тройку регионов — лидеров по общему объему полученной с участием РГО финансовой поддержки вошли Москва (свыше 33,6 млрд рублей), Свердловская область (почти 15,7 млрд) и Московская область (более 13,3 млрд рублей). Затем расположились Санкт-Петербург (почти 10,5 млрд рублей), Новосибирская область (9,6 млрд), Республика Татарстан (более 7,37 млрд), Ростовская и Челябинская области (7,1 млрд и 5,43 млрд соответственно), а также Пермский и Краснодарский края (более чем по 5 млрд рублей в каждом из регионов).