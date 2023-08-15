«Мечты у моря»: уникальный глэмпинг на Сахалине встретил первых гостей

«Мне повезло увидеть каждый этап реализации проекта Анны Бухольцевой: от идеи на бумаге до момента его открытия. Мы поддерживали Анну на каждом этапе. Мы видим сколько души вложили Анна и ее команда. И сейчас гостей нашего острова встречает такой необычный комплекс, который по праву может стать одной из достопримечательностей острова. Желаю команде глэмпинга „Мечты у моря“ процветания. И надеюсь она станет вдохновителем для нашего островного бизнеса реализовывать все свои смелые идеи, направленные на развитие туризма в нашем регионе!», — прокомментировал министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.