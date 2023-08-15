Мэр Новосибирска объявил готовность номер 1 к ливням и подтоплениям

«У нас достаточно сил и средств, чтобы справиться с последствиями ливней, необходимо прибавить организованности, ставлю задачу перед районами и администрациями, брать под контроль под мониторинг свои территории. Если нет технических средств — создать оперативные группы, объезжать места, где возможны подтопления, докладывать оперативно в соответствующие службы, как это было в Ленинском районе», — отметил Анатолий Локоть.