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В Новосибирске на этой неделе в связи с погодными условиями возможны подтопления.

Мэр Новосибирска объявил готовность номер 1 к ливням и подтоплениям

15 августа 2023, 03:31
Фото: 1MI
В Новосибирске на этой неделе в связи с погодными условиями возможны подтопления.
Увеличение рисков подтоплений и гроз обсудили на аппаратном совещании — дожди и ливни ожидаются на этой неделе, преимущественно в четверг. Названы особо опасные места в городе. Мэр поручил всем главам районов и администраций вести мониторинг и сразу реагировать на начало подтоплений.

«Увеличиваются риски подтопления с учетом дождей и гроз. Проведен ряд организационных мероприятий. Составлен план привлечения сил и средств городского звена для ликвидации последствий, вызванных дождями и ливнями» — сообщил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска Сергей Куценко на аппаратном совещании с главами районов и руководителями подразделений.

На данный момент определено 70 мест возникновения подтоплений, всем районам эти планы выданы, руководители знают эти места подтоплений, для ликвидации подготовлены силы и средства первого и второго эшелона.

На прошлой неделе уже были сильные дожди, какие выводы сделаны?

На левом берегу выпало большее количество осадков, 41 мм, были случаи засорения ливневой канализации, системы не справились. Как сообщил Сергей Куценко, пришлось во время дождей устранять засоры. Это ул. Учительская, Курчатова, Мясникова. В Центральном районе это улицы Владимирская, Фабричная.

По погоде сохраняется умеренно теплая погода, дожди всю неделю, ливни и грозы в четверг. О готовности к борьбе с подтоплениями так же сообщил мэр:

«У нас достаточно сил и средств, чтобы справиться с последствиями ливней, необходимо прибавить организованности, ставлю задачу перед районами и администрациями, брать под контроль под мониторинг свои территории. Если нет технических средств — создать оперативные группы, объезжать места, где возможны подтопления, докладывать оперативно в соответствующие службы, как это было в Ленинском районе», — отметил Анатолий Локоть.

Черные копатели в поисках ценных вещей разоряют могилы на подтопленном кладбище
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При подтоплении на кладбище под Новосибирском черные копатели разоряют могилы.

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