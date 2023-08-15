Мэр Новосибирска объявил готовность номер 1 к ливням и подтоплениям

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
Modified Сегодня, 04:02
Updated Сегодня, 04:02
«Увеличиваются риски подтопления с учетом дождей и гроз. Проведен ряд организационных мероприятий. Составлен план привлечения сил и средств городского звена для ликвидации последствий, вызванных дождями и ливнями» — сообщил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска Сергей Куценко на аппаратном совещании с главами районов и руководителями подразделений.
На данный момент определено 70 мест возникновения подтоплений, всем районам эти планы выданы, руководители знают эти места подтоплений, для ликвидации подготовлены силы и средства первого и второго эшелона.
На прошлой неделе уже были сильные дожди, какие выводы сделаны?
На левом берегу выпало большее количество осадков, 41 мм, были случаи засорения ливневой канализации, системы не справились. Как сообщил Сергей Куценко, пришлось во время дождей устранять засоры. Это ул. Учительская, Курчатова, Мясникова. В Центральном районе это улицы Владимирская, Фабричная.
По погоде сохраняется умеренно теплая погода, дожди всю неделю, ливни и грозы в четверг. О готовности к борьбе с подтоплениями так же сообщил мэр:
«У нас достаточно сил и средств, чтобы справиться с последствиями ливней, необходимо прибавить организованности, ставлю задачу перед районами и администрациями, брать под контроль под мониторинг свои территории. Если нет технических средств — создать оперативные группы, объезжать места, где возможны подтопления, докладывать оперативно в соответствующие службы, как это было в Ленинском районе», — отметил Анатолий Локоть.
При подтоплении на кладбище под Новосибирском черные копатели разоряют могилы.