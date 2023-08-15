Новосибирцы пожаловались на онаниста в микрорайоне «Стрижи»

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
«Прямо возле школы ходит мерзавец и утоляет свои неестественные потребности. За детей страшно», — написали очевидцы происшествия в местном паблике.
При этом в ГУ МВД по Новосибирской области уже отреагировали на произошедшее. Сотрудники правоохранительных органов выехали на место происшествия, но подозрительного мужчину не обнаружили.
«Граждане опрошены. По данному факту проводится проверка. В районе произошедшего будут усилены наряды полиции», — рассказали в пресс-службе ведомства.