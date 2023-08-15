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Мужчина мог приставать к детям

Новосибирцы пожаловались на онаниста в микрорайоне «Стрижи»

15 августа 2023, 08:04
Фото: pxhere.com
Мужчина мог приставать к детям
Жители микрорайона «Стрижи» пожаловались на извращенца. По их словам, он якобы бродит рядом с местной школой.

«Прямо возле школы ходит мерзавец и утоляет свои неестественные потребности. За детей страшно», — написали очевидцы происшествия в местном паблике.

При этом в ГУ МВД по Новосибирской области уже отреагировали на произошедшее. Сотрудники правоохранительных органов выехали на место происшествия, но подозрительного мужчину не обнаружили.

«Граждане опрошены. По данному факту проводится проверка. В районе произошедшего будут усилены наряды полиции», — рассказали в пресс-службе ведомства.

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#Александр Ляхов#Извращенцы#Соцсети#Полиция#Происшествия#Новосибирск
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