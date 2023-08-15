Под Новосибирском изнасиловали 12-летнюю школьницу — ей угрожали ножом

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
«Следственные органы просят оказать содействие в установлении местонахождения подозреваемого в совершении тяжкого преступления против несовершеннолетней», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
По версии правоохранительных органов, мужчина 13 августа мог изнасиловать двенадцатилетнюю девочку, угрожая ей ножом. Преступление могло произойти вечером в квартире сибиряка на улице Кутузова в Черепаново.
По данным полиции, подозреваемый был одет в синюю олимпийку и черное трико. Он — среднего телосложения, рост 175 — 180 сантиметров, русоволос.