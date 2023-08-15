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Мужчина мог изнасиловать школьницу

Под Новосибирском изнасиловали 12-летнюю школьницу — ей угрожали ножом

15 августа 2023, 09:06
Фото: СУ СКР по НСО
Мужчина мог изнасиловать школьницу
В Новосибирской области изнасиловали двенадцатилетнюю девочку. Школьнице могли угрожать ножом.

«Следственные органы просят оказать содействие в установлении местонахождения подозреваемого в совершении тяжкого преступления против несовершеннолетней», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

По версии правоохранительных органов, мужчина 13 августа мог изнасиловать двенадцатилетнюю девочку, угрожая ей ножом. Преступление могло произойти вечером в квартире сибиряка на улице Кутузова в Черепаново.

По данным полиции, подозреваемый был одет в синюю олимпийку и черное трико. Он — среднего телосложения, рост 175 — 180 сантиметров, русоволос.

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#Александр Ляхов#Розыск#Изнасилование#Дети#Школьница#Криминал#Новосибирская область
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