Участковым-лихачом из Карасука заинтересовались следователи

По данным следствия, 7 августа полицейский мог совершить наезд на шестилетнюю девочку. При этом мужчина мог скрыться с места происшествия, не оказав ребенку первую помощь. Сейчас подозреваемый задержан, в отношении него планируется избрать меру пресечения.