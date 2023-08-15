Участковым-лихачом из Карасука заинтересовались следователи

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
«Карасукским межрайонным следственным отделом Следственного управления СКР возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции МО МВД „Карасукский“, подозреваемого в оставлении в опасности», — сообщили в пресс-службе регионального Следкома.
По данным следствия, 7 августа полицейский мог совершить наезд на шестилетнюю девочку. При этом мужчина мог скрыться с места происшествия, не оказав ребенку первую помощь. Сейчас подозреваемый задержан, в отношении него планируется избрать меру пресечения.
Напомним, что в региональных СМИ виновным в карасукском инциденте на основании инсайдерской информации называют виновным местного участкового. Однако официально данная информация пока не подтверждается.