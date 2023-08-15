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Полицейский мог сбить маленькую девочку

Участковым-лихачом из Карасука заинтересовались следователи

15 августа 2023, 11:39
Фото: pxhere. com
Полицейский мог сбить маленькую девочку
В деле о ДТП в Карасуке с возможным участием участкового уполномоченного появился новый поворот. Резонансным происшествием заинтересовались в Следственном комитете.

«Карасукским межрайонным следственным отделом Следственного управления СКР возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции МО МВД „Карасукский“, подозреваемого в оставлении в опасности», — сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

По данным следствия, 7 августа полицейский мог совершить наезд на шестилетнюю девочку. При этом мужчина мог скрыться с места происшествия, не оказав ребенку первую помощь. Сейчас подозреваемый задержан, в отношении него планируется избрать меру пресечения.

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Напомним, что в региональных СМИ виновным в карасукском инциденте на основании инсайдерской информации называют виновным местного участкового. Однако официально данная информация пока не подтверждается.

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