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В ходе работ «Пакер Сервис» на Талинском месторождении в ХМАО взорвалось оборудование

В ходе работ «Пакер Сервис» на Талинском месторождении в ХМАО взорвалось оборудование

15 августа 2023, 13:55
Фото: 1MI
Взрыв во время работ по подземному капремонту скважины произошел на Талинском месторождении, которое находится на территории Ханты-Мансийского автономного округа. Ремонт проводила подрядная организация «Пакер Сервис».

Издание oilcapital.ru уточняет, что ООО «Пакер Сервис» является крупным подрядчиком многих нефтегазовых предприятий сразу на нескольких месторождениях.

Авария произошла в ходе подготовительных работ к спуску гибкой трубы (ГНКТ). Оборудование компании загорелось и взорвалось.

Органы следствия устанавливают причины и обстоятельства происшествия. Проверку проводит рабочая группа, сформированная из сотрудников администрации округа, спецслужб, представителей ООО «Пакер Сервис» и ООО «Няганьнефть», занимающегося разработкой Талинского месторождения.

По уточненным данным, в результате взрыва погибли люди. Шесть человек были госпитализированы в тяжелом состоянии.

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