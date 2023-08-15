В ходе работ «Пакер Сервис» на Талинском месторождении в ХМАО взорвалось оборудование

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Издание oilcapital.ru уточняет, что ООО «Пакер Сервис» является крупным подрядчиком многих нефтегазовых предприятий сразу на нескольких месторождениях.
Авария произошла в ходе подготовительных работ к спуску гибкой трубы (ГНКТ). Оборудование компании загорелось и взорвалось.
Органы следствия устанавливают причины и обстоятельства происшествия. Проверку проводит рабочая группа, сформированная из сотрудников администрации округа, спецслужб, представителей ООО «Пакер Сервис» и ООО «Няганьнефть», занимающегося разработкой Талинского месторождения.
По уточненным данным, в результате взрыва погибли люди. Шесть человек были госпитализированы в тяжелом состоянии.