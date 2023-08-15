В Новосибирске соседи устроили войну с руководителями ТСЖ в ЖК на Демьяна Бедного

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Данный ЖК сдали с горем пополам в эксплуатацию в конце 2018 года — дом чуть не попал в реестр долгостроев. Управляющей организаций, взявшейся за обслуживание ЖК, стала УК «Петровская Слобода». Спустя год жильцы решили отказаться от этих услуг и объединиться в ТСЖ. Назначили управленцев, на некоторых из которых через два года в итоге пожаловались в полицию — на них возбудили уголовное дело о присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере. Сейчас собственники инициировали общее собрание по смене правления.
Как рассказал «Прецеденту» один из жильцов Михаил Федотко, в ТСЖ нельзя было запросить справку о том, куда расходовались средства собственников. Отсутствовал бухгалтер.
«Здесь все вопросы задают только бывшему управляющему Томилову Павлу, но от меня он трубку не берет, — рассказал Федотко.
Вероятно, у Томилова нет времени отвечать на звонки так, как он проходит множество проверок правоохранителей. Также его сейчас судят по административному делу о побоях. На него заявила соседка Евгения Губина, которая ранее обвинила его и в присвоении средств собственников.
На суде женщина ранее рассказала, что якобы Павел Томилин избил ее: ударил кулаком по уху, задел губу. Тогда судья встал на сторону жертвы и оштрафовал дебошира на 5 000 рублей, но 13 апреля 2023 года это наказание отменили из-за противоречий в показаниях сибирячки. Дело снова начали рассматривать.
На несколько месяцев воцарилось затишье — перед бурей. Она прогремела 4 августа на подземной парковке дома. Неизвестные вскрыли бензобак автомобиля Губиной и залили туда жидкость с песком.
«Когда я утром завела свой автомобиль, он почти сразу заглох. В общем-то, я уже предполагала, что с моим автомобилем наверняка что-то произойдет, потому что ранее на втором моем парковочном месте, был испорчен аналогичный автомобиль Тойота Ленд Крузер Прадо, по которому прошлись в круг гвоздем», — утверждает сибирячка.
Хозяйка авто написала заявление в полицию. В ГУ МВД России по региону сообщили, что проводится проверка по этому инциденту. Правоохранители попросили председателя ТСЖ Наталью Вострикову предоставить записи с видеокамер, но она отказалась, заявив о том, что сейчас не работает — находится в декрете.
Полицейские изъяли серверы, на которых хранятся записи с камер видеонаблюдения, а автомобиль Губиной отправили на экспертизу. В образцах топлива — обнаружили примесь неизвестно происхождения. Что это — установят лабораторные исследования.
Терзает жителей дома и другой вопрос — кто находится у руля ТСЖ, если председатель в декрете, а управляющий, и по совместительству ее сожитель, объявлен банкротом и по закону должен быть отстранен от должности на целых три года. Впрочем, правовые нюансы и раньше мало смущали Павла Томилова.
«Он враньем, неправдой попал на должность председателя совета дома, когда была УК, не имея ни одного квадратного метра в собственности, то есть он не имел права занимать эту должность», — утверждает Евгения Губина.
Результаты работы управдома Томилова и председателя Востриковой видны в налоговых отчетах. За ТСЖ «На Демьяна Бедного, 73/1» числился займ и кредиторская задолженность на общую сумму 10 млн. 885 тыс. рублей. Жильцы не знают, откуда они взялись и кто будет их оплачивать.
Расследование уголовного дела о растрате продолжается.