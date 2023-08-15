В Новосибирске соседи устроили войну с руководителями ТСЖ в ЖК на Демьяна Бедного

Данный ЖК сдали с горем пополам в эксплуатацию в конце 2018 года — дом чуть не попал в реестр долгостроев. Управляющей организаций, взявшейся за обслуживание ЖК, стала УК «Петровская Слобода». Спустя год жильцы решили отказаться от этих услуг и объединиться в ТСЖ. Назначили управленцев, на некоторых из которых через два года в итоге пожаловались в полицию — на них возбудили уголовное дело о присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере. Сейчас собственники инициировали общее собрание по смене правления.