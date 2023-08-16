230 домов отремонтировали в Новосибирске по программе ремонта многоквартирных домов

Анатолий Локоть рассказал, что в этом году проходит завершающий этап ремонта двух объектов на улице Декабристов. Это дома 1949 года постройки — жилой дом и муниципальное общежитие. Их ремонтировали поэтапно в течение нескольких лет — была произведена замена инженерных сетей. Сейчас дошла очередь до ремонта подвалов, обновления фасадов домов. Цвет фасадов жители домов определяли сами.