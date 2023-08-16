230 домов отремонтировали в Новосибирске по программе ремонта многоквартирных домов

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
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Updated Сегодня, 04:48
Как выполняются работа по ремонту двух домов на улице Декабристов в Октябрьском районе Новосибирска, проверил мэр Анатолий Локоть.
На 2023 год были запланированы большие объемы работ по программе капитального ремонта домов — 438 объектов, на ремонт которых было выделено более 3 млрд рублей. Средства направлялись из Фонда содействия реформированию ЖКХ, на данном этапе средства выделяются из бюджета Новосибирской области.
Анатолий Локоть рассказал, что в этом году проходит завершающий этап ремонта двух объектов на улице Декабристов. Это дома 1949 года постройки — жилой дом и муниципальное общежитие. Их ремонтировали поэтапно в течение нескольких лет — была произведена замена инженерных сетей. Сейчас дошла очередь до ремонта подвалов, обновления фасадов домов. Цвет фасадов жители домов определяли сами.
Оба дома кирпичные, один на 39 квартир, второй на 32 квартиры. В доме №99 была произведена замена и ремонт систем водоснабжения (холодного и горячего), отремонтирована канализация, электрические сети, произведен ремонт кровли, системы водоотведения. Сейчас идет ремонт подвала, теплосетей и фасадная отделка.
Соседний дом №101 по ул. Декабристов также ремонтировался поэтапно до 2018 года были приведены в порядок системы канализации, водоотведения, холодного и горячего водоснабжения. В прошлом году сделали ремонт крыши, сейчас ремонтируют подвал, фасады, идут работы по замене труб для теплоснабжения.
Начальник управления капитального и текущего ремонта жилищного фонда Владимир Ткаченко отчитался о выполнении более половины объёма ремонтных работ, запланированных на 2023 год: «В планах Фонда содействия реформированию ЖКХ на этот год — капитально отремонтировать 438 многоквартирных домов. Мы надеемся довести количество до 450. На сегодня выполнены работы на 230 объектах, около 210 — в работе, в разной степени готовности».
Также Владимир Ткаченко отметил, что в Новосибирске проводились ремонтные работы целых микрорайонов, например, на ул. Республиканской были приведены в порядок все десять четырехэтажны дома, построенных в 50-х годах прошлого года.
Всего за годы действия программы капитального ремонта многоквартирных домов в Новосибирске обновили 750 фасадов, починили 1,5 тысяч крыш.
Определена сумма, в которую обойдется ремонт 100-квартирного дома в Новосибирске.