Деловая игра от компании «БАС» стала стимулом к развитию технологий БПЛА в регионах

Также Андрей Белоусов рассказал, что консолидировать гражданский государственный заказ на беспилотники будет «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК). Он отметил, что около 70 компаний в РФ уже заняты производством беспилотных систем, 20 из них — крупные. Ожидается, что ГТЛК будет работать с производителями, формировать линейки продукции и сотрудничать с операторами.