Деловая игра от компании «БАС» стала стимулом к развитию технологий БПЛА в регионах

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:24
Напомним, мероприятие состоялось в Новосибирске в августе. Его посвятили популяризации проектов, которые определяют будущее новых отраслей, в частности беспилотных авиационных систем. Проект реализуют в рамках выполнения поручений президента РФ, направленных на развитие отрасли БПЛА.
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов назвал на форуме суммы, которые предполагается направить на финансирование нового нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» в 2024–2026 годах: 48 миллиардов рублей на 2024 год, 117 миллиардов — на 2025 год и 148 миллиардов — на 2026 год. Для бюджета это существенные деньги, однако данные затраты представляются вполне целесообразными.
Также Андрей Белоусов рассказал, что консолидировать гражданский государственный заказ на беспилотники будет «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК). Он отметил, что около 70 компаний в РФ уже заняты производством беспилотных систем, 20 из них — крупные. Ожидается, что ГТЛК будет работать с производителями, формировать линейки продукции и сотрудничать с операторами.
К теме актуальности развития беспилотной авиации в своем выступлении обратился специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового развития, гендиректор АНО «Платформа национальной технологической инициативы» Дмитрий Песков. «Переход к беспилотникам, оснащенным технологиями искусственного интеллекта, обеспечит ежегодный рост в четыре — восемь раз этого рынка в России», — отметил он.
Одним из самых ярких событий «Архипелага-2023» была деловая игра «Масштабирование применения БАС в регионах», проводившаяся российским оператором беспилотников ООО «БАС». Участниками игры стали более 400 делегатов из 50 регионов.
Как рассказал гендиректор ООО «БАС» Алексей Варятченко, игру разработали с целью демонстрации участникам из регионов, что существует намного больше сценариев применения гражданских дронов, чем можно себе представить: «Наша игра — это, по сути, справочник сценариев по экономически эффективному использованию беспилотников. Смысл игры — донести эти сценарии до регионов в доступной, игровой форме».
В первой части игры представители команд занимались отработкой навыков участия в государственных закупках, а также выбирали беспилотники для разных отраслей экономики (мониторинг, грузоперевозки, сельское хозяйство, образование, поиск пропавших).
Во второй части игры участники разрабатывали, а затем презентовали концепции региональных программ развития беспилотной авиации.
По мнению Алексея Варятченко, игра дала толчок развитию беспилотной авиации в регионах. Проведение и результаты игры подробно освещались в телеграм-канале «Первый беспилотный».
Призовые места в игре присудили командам из Республики Саха (Якутия), Санкт-Петербурга и Псковской области. Гран-при увезла с собой команда Республики Башкортостан.
Эксперты пришли к выводу: игра стала начальным этапом внедрения беспилотной авиации в регионах. В ближайшее время ожидается появление федерального рейтинга региональных программ, составленного на основе показателей эффективности разработанных участниками концепций. А проекты, которые команды разработали и защитили в процессе игры, во многих регионах уже стали руководством к действию.