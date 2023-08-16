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Первоклассникам выплатят 5500 рублей на школу

Как получить выплату к школе 5,5 тысяч рублей в Новосибирске в августе 2023

16 августа 2023, 10:42
Фото: 1MI
Первоклассникам выплатят 5500 рублей на школу
Родителям первоклассников пообещали выплату 5,5 тысяч рублей на сборы к школе в Новосибирске. Однако на нее имеют право не все семьи. Atas.info узнал в Минтруда региона о том, как получить эту материальную помощь в 2023 году.

Кому полагается выплата на сборы детей к школе в Новосибирске

Единовременное пособие в размере 5 500 рублей полагается детям из многодетной семьи при поступлении в первый класс. При условии, что в школу впервые пойдут два и более ребенка из семьи. Деньги придут на каждого.

Также каждому ребенку из малоимущей многодетной семьи полагается 330 рублей на школьные принадлежности и 2 200 рублей на одежду.

Как получить выплату 5 500 рублей к школе

Данная выплата утверждается губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым практически каждый год начиная с 2013-го. Все условия получения денег указаны в постановлении регионального правительства № 179-п.

Многодетным родителям необходимо написать и подать заявление на выплату к школе. Понадобится паспорт и справка из общеобразовательного учреждения, подтверждающая факт поступления ребенка в 1 класс.

Также необходимо предоставить удостоверение многодетной семьи.

Чтобы получить 330 рублей на сборы ребенка к школе, многодетному родителю необходимо доказать свой низкий заработок.

Нужен паспорт родителя, удостоверение многодетной семьи, свидетельство о рождении ребенка, которому полагается выплата, документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя.

Также нужны: справка об обучении ребенка в этой школе, выписка из органов опеки, документ о доходах родителей за 12 месяцев. Срок обращения граждан за получением помощи — до 31 декабря соответствующего года, за который предоставляется ежегодная выплата.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Школа#Выплаты
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