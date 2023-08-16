Как получить выплату к школе 5,5 тысяч рублей в Новосибирске в августе 2023

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Единовременное пособие в размере 5 500 рублей полагается детям из многодетной семьи при поступлении в первый класс. При условии, что в школу впервые пойдут два и более ребенка из семьи. Деньги придут на каждого.
Также каждому ребенку из малоимущей многодетной семьи полагается 330 рублей на школьные принадлежности и 2 200 рублей на одежду.
Данная выплата утверждается губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым практически каждый год начиная с 2013-го. Все условия получения денег указаны в постановлении регионального правительства № 179-п.
Многодетным родителям необходимо написать и подать заявление на выплату к школе. Понадобится паспорт и справка из общеобразовательного учреждения, подтверждающая факт поступления ребенка в 1 класс.
Также необходимо предоставить удостоверение многодетной семьи.
Чтобы получить 330 рублей на сборы ребенка к школе, многодетному родителю необходимо доказать свой низкий заработок.
Нужен паспорт родителя, удостоверение многодетной семьи, свидетельство о рождении ребенка, которому полагается выплата, документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя.
Также нужны: справка об обучении ребенка в этой школе, выписка из органов опеки, документ о доходах родителей за 12 месяцев. Срок обращения граждан за получением помощи — до 31 декабря соответствующего года, за который предоставляется ежегодная выплата.