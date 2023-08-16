Как получить выплату к школе 5,5 тысяч рублей в Новосибирске в августе 2023

Родителям первоклассников пообещали выплату 5,5 тысяч рублей на сборы к школе в Новосибирске. Однако на нее имеют право не все семьи. Atas.info узнал в Минтруда региона о том, как получить эту материальную помощь в 2023 году.

Кому полагается выплата на сборы детей к школе в Новосибирске Единовременное пособие в размере 5 500 рублей полагается детям из многодетной семьи при поступлении в первый класс. При условии, что в школу впервые пойдут два и более ребенка из семьи. Деньги придут на каждого. Также каждому ребенку из малоимущей многодетной семьи полагается 330 рублей на школьные принадлежности и 2 200 рублей на одежду. Как получить выплату 5 500 рублей к школе Данная выплата утверждается губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым практически каждый год начиная с 2013-го. Все условия получения денег указаны в постановлении регионального правительства № 179-п. Многодетным родителям необходимо написать и подать заявление на выплату к школе. Понадобится паспорт и справка из общеобразовательного учреждения, подтверждающая факт поступления ребенка в 1 класс. Также необходимо предоставить удостоверение многодетной семьи. Чтобы получить 330 рублей на сборы ребенка к школе, многодетному родителю необходимо доказать свой низкий заработок. Нужен паспорт родителя, удостоверение многодетной семьи, свидетельство о рождении ребенка, которому полагается выплата, документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя. Также нужны: справка об обучении ребенка в этой школе, выписка из органов опеки, документ о доходах родителей за 12 месяцев. Срок обращения граждан за получением помощи — до 31 декабря соответствующего года, за который предоставляется ежегодная выплата. Читайте также: 10 000 рублей — что известно о выплатах на детей к школе перед 1 сентября 2023 В Новосибирске пенсионерке выплатили 300 тысяч рублей за падение на гололеде