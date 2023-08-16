На СВО погиб боец из деревни Рождественка Новосибирской области Сабир Ащербеков

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В Татарском районе состоится прощание с участником специальной военной операции (СВО) — Сабиром Ащербековым. Мужчина погиб в ходе выполнения боевых задач.
Прощание с героем состоится 17 августа в 12.00 часов у Дома культуры в д. Рождественка Северотатарского муниципального образования. Подробностей о жизни и гибели бойца, нет.
Напомним, ранее в зоне СВО погиб боец элитного отряда «Вега» Ильшат Гумиров. Эту информацию подтвердил командир батальона Андрей Панфёров.