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Мужчина погиб на СВО

На СВО погиб боец из деревни Рождественка Новосибирской области Сабир Ащербеков

16 августа 2023, 07:00
Фото: 1MI
Мужчина погиб на СВО
17 августа в Татарском районе простятся с участником СВО, погибшим на Украине. Об этом сообщили в администрации района.

В Татарском районе состоится прощание с участником специальной военной операции (СВО) — Сабиром Ащербековым. Мужчина погиб в ходе выполнения боевых задач.

Прощание с героем состоится 17 августа в 12.00 часов у Дома культуры в д. Рождественка Северотатарского муниципального образования. Подробностей о жизни и гибели бойца, нет.

Напомним, ранее в зоне СВО погиб боец элитного отряда «Вега» Ильшат Гумиров. Эту информацию подтвердил командир батальона Андрей Панфёров.

Комбат «Веги» Панферов подтвердил гибель бойца Гумирова из Новосибирской области
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