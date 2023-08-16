Новосибирск стал единственным российским городом с выгодной арендой жилья у вузов

Это было определено на основании стоимости аренды однокомнатной квартиры в новосибирском Академгородке, которая составляет 20,7 тысяч рублей. Это на 1,2% меньше, чем годом ранее. В то же время, средняя арендная ставка однокомнатной квартиры в Новосибирске составляет 22,6 тысяч рублей, что на 10,2% больше, чем в августе прошлого года.