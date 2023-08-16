Новосибирск стал единственным российским городом с выгодной арендой жилья у вузов

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Это было определено на основании стоимости аренды однокомнатной квартиры в новосибирском Академгородке, которая составляет 20,7 тысяч рублей. Это на 1,2% меньше, чем годом ранее. В то же время, средняя арендная ставка однокомнатной квартиры в Новосибирске составляет 22,6 тысяч рублей, что на 10,2% больше, чем в августе прошлого года.
«Новосибирский государственный университет находится в Академгородке, который значительно удален от центра города. Ставки аренды там ниже, чем в среднем по городу, на 8%», — говорится в исследовании.
Эксперты отметили, что с июля по август этого года ставки на аренду однокомнатных квартир в центре Новосибирска росли быстрее, чем в других частях города: 5,5% против 1,3%.
На основе данных начала августа аналитики сообщили, что предложение однокомнатных квартир рядом с новосибирскими университетами сокращается быстрее, чем в целом по городу: 42% и 38% соответственно.
С приближением нового учебного года объем предложения на рынке аренды жилья будет продолжать сокращаться. «Уже сейчас в нескольких городах с большим количеством университетов заметно быстрое исчезновение доступных квартир. На фоне ограниченного выбора и увеличения спроса, ставки на аренду будут расти, особенно в городах, где они уже выше среднего уровня. Студенты не всегда готовы платить больше ради близости к университету, поэтому они редко снимают жилье рядом со своим вузом университетом», — уточнил руководителя «ЦИАН.Аналитика» Алексей Попов.