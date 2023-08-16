Новосибирский самолет едва не столкнулся с НЛО над Москвой

Как сообщает precedent. tv со ссылкой на Telegram-канал AVIAINCIDENT, Boeing 737-800 прошлым утром вылетел из Толмачево в Шереметьево. Докладывая на земле об итогах полета, экипаж авиалайнера рассказал о срабатывании системы предупреждения об опасности столкновения с объектом. Приборы воздушного судна показали большое количество неопознанных и неидентифицируемых меток.