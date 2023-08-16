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Published Сегодня, 06:12

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Updated Сегодня, 06:14

Было ли это НЛО, неизвестно

Новосибирский самолет едва не столкнулся с НЛО над Москвой

16 августа 2023, 06:12
Фото: pxhere. com
Было ли это НЛО, неизвестно

Самолет из Новосибирска чуть не столкнулся с НЛО рядом с Москвой

Пассажирский лайнер авиакомпании «Победа» рейса Новосибирск — Москва столкнулся с чем-то неопознанным во время полета. Явного столкновения удалось избежать, инцидент произошел на подлете к Москве.

Как сообщает precedent. tv со ссылкой на Telegram-канал AVIAINCIDENT, Boeing 737-800 прошлым утром вылетел из Толмачево в Шереметьево. Докладывая на земле об итогах полета, экипаж авиалайнера рассказал о срабатывании системы предупреждения об опасности столкновения с объектом. Приборы воздушного судна показали большое количество неопознанных и неидентифицируемых меток.

Перед самой Москвой возможные НЛО неожиданно исчезли. О сбоях системы TCAS не сообщается. Причины странного инцидента выясняются.

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#Александр Ляхов#Самолет#Авиация#НЛО#Происшествия#Новосибирск
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