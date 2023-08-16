Пассажиров не пустили в самолет S7 рейса «Новосибирск — Москва» из-за нехватки мест

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
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Updated Сегодня, 06:54
Инцидент произошел 16 августа. Купившие билеты пассажиры не попали в самолет, курсирующий до столицы нашей страны.
Людям представители S7 объяснили, что в лайнере не хватило мест. Все потому, что до этого задержали стыковочный рейс из Иркутска в Новосибирск.
Пассажиры пожаловались на авиакомпанию в прокуратуру. Там начали проверку по факту несоблюдения законодательства о защите прав потребителей.
Стоит отметить, это не первый раз, когда в самолетах S7 пассажирам не хватает мест и им отказывают в перелете. Это называется овербукинг — это ситуация, когда продается билетов больше, чем мест в самолете.