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Пассажиров не пустили в самолет

Пассажиров не пустили в самолет S7 рейса «Новосибирск — Москва» из-за нехватки мест

16 августа 2023, 06:52
Фото: 1MI
Пассажиров не пустили в самолет
Пассажирам авиакомпании S7 отказали в перелете из Новосибирска в Москву из-за нехватки мест. Прокуратура начала проверку.

Инцидент произошел 16 августа. Купившие билеты пассажиры не попали в самолет, курсирующий до столицы нашей страны.

Людям представители S7 объяснили, что в лайнере не хватило мест. Все потому, что до этого задержали стыковочный рейс из Иркутска в Новосибирск.

Пассажиры пожаловались на авиакомпанию в прокуратуру. Там начали проверку по факту несоблюдения законодательства о защите прав потребителей.

Стоит отметить, это не первый раз, когда в самолетах S7 пассажирам не хватает мест и им отказывают в перелете. Это называется овербукинг — это ситуация, когда продается билетов больше, чем мест в самолете.

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#Алина Шефер#Новосибирск#Новосибирская область#S7#Самолет#Прокуратура
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