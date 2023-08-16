Побои и песок в бензобаке: соседи воюют с руководством ТСЖ в Новосибирске

Терзает жителей дома и другой вопрос — кто находится у руля ТСЖ, если председатель в декрете, а управляющий, и по совместительству ее сожитель, объявлен банкротом и по закону должен быть отстранен от должности на целых три года. «Он попал на должность председателя совета дома, когда была УК (Собственники заменили УК на ТСЖ. Прим.ред.), не имея ни одного квадратного метра в собственности, то есть он не имел права занимать эту должность», — утверждает Евгения Губина.