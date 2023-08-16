Побои и песок в бензобаке: соседи воюют с руководством ТСЖ в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Updated Сегодня, 05:57
Собственники данного ЖК объединились в ТСЖ в конце 2019 года. Назначили управленцев, конфликт с которыми через два года вышел за рамки приличий. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере. Сейчас собственники инициировали общее собрание по смене правления.
Как рассказал «Прецеденту» один из жильцов Михаил Федотко, в ТСЖ не удается запросить справку о том, куда расходовались средства собственников. Отсутствовал бухгалтер.
«Здесь все вопросы задают только бывшему управляющему Томилову Павлу, но от меня он трубку не берет», — рассказал Федотко.
На Павла Томилова подали в суд по административному делу о побоях. Заявление подала соседка Евгения Губина, которая ранее обвинила его и в присвоении средств собственников.
На суде женщина ранее рассказала, что якобы Павел Томилов избил ее: ударил кулаком по уху, задел губу. Тогда судья встал на сторону жертвы и оштрафовал мужчину на 5 000 рублей, но 13 апреля 2023 года это наказание отменили из-за противоречий в показаниях сибирячки. Дело снова начали рассматривать.
На несколько месяцев воцарилось затишье — перед бурей. Она прогремела 4 августа на подземной парковке дома. Неизвестные вскрыли бензобак автомобиля Губиной и залили туда жидкость с песком.
«Когда я утром завела свой автомобиль, он почти сразу заглох. В общем-то, я уже предполагала, что с моим автомобилем наверняка что-то произойдет, потому что ранее на втором моем парковочном месте, был испорчен аналогичный автомобиль Тойота Ленд Крузер Прадо, по которому прошлись в круг гвоздем», — утверждает сибирячка.
Хозяйка авто написала заявление в полицию. В ГУ МВД России по региону сообщили, что проводится проверка по этому инциденту. Правоохранители попросили председателя ТСЖ Наталью Вострикову предоставить записи с видеокамер, но та отказалась, заявив о том, что сейчас не работает — находится в декрете. Причем ее сожитель — это Павел Томилов.
Полицейские изъяли серверы, на которых хранятся записи с камер видеонаблюдения, а автомобиль Губиной отправили на экспертизу. В образцах топлива — обнаружили примесь неизвестно происхождения. Что это — установят лабораторные исследования.
Терзает жителей дома и другой вопрос — кто находится у руля ТСЖ, если председатель в декрете, а управляющий, и по совместительству ее сожитель, объявлен банкротом и по закону должен быть отстранен от должности на целых три года. «Он попал на должность председателя совета дома, когда была УК (Собственники заменили УК на ТСЖ. Прим.ред.), не имея ни одного квадратного метра в собственности, то есть он не имел права занимать эту должность», — утверждает Евгения Губина.
На данный момент за ТСЖ «На Демьяна Бедного, 73/1» под руководством Томилова и председателя Востриковой числился займ и кредиторская задолженность на общую сумму 10 млн. 885 тыс. рублей. Жильцы не знают, откуда они взялись и кто будет их оплачивать. Как не знают и чьи автомобили занимают места собственников на подземном паркинге, а также — кто взымает с них плату.
Расследование уголовного дела о растрате продолжается.