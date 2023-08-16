Суд оставил на свободе полицейского, сбившего ребенка и сбежавшего с места ДТП

Напомним, что ранее следователи начали расследование уголовного дела по факту оставления ребенка в опасности. Инцидент произошел в Карасукском районе. По данным следствия, вечером 7 августа 2023 года полицейский ехал на своем автомобиле по одной из улиц райцентра и на пешеходном переходе сбил шестилетнюю девочку. После происшествия мужчина скрылся с места и не оказал помощь пострадавшей. Свидетели вызвали скорую помощь, которая доставила девочку в местную больницу. Подозреваемого задержали. А позже суд избрал ему меру пресечения, описанную выше.