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Полицейский на свободе

Суд оставил на свободе полицейского, сбившего ребенка и сбежавшего с места ДТП

16 августа 2023, 05:39
Фото: 1MI
Полицейский на свободе
В Карасукском районе Новосибирской области была сбита маленькая девочка, а виновник ДТП сбежал с места преступления. Им оказался действующий участковый. Судом было принято решение временно отстранить его от должности.

Суд принял решение об отстранении участкового от работы. Ему избрали меру пресечения. Правоохранителя обвиняют по статье «оставление в опасности».

Мужчину оставили на свободе и назначили ему запрет на определенные действия. Кроме того, суд решил временно отстранить полицейского от должности до завершения предварительного следствия.

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Напомним, что ранее следователи начали расследование уголовного дела по факту оставления ребенка в опасности. Инцидент произошел в Карасукском районе. По данным следствия, вечером 7 августа 2023 года полицейский ехал на своем автомобиле по одной из улиц райцентра и на пешеходном переходе сбил шестилетнюю девочку. После происшествия мужчина скрылся с места и не оказал помощь пострадавшей. Свидетели вызвали скорую помощь, которая доставила девочку в местную больницу. Подозреваемого задержали. А позже суд избрал ему меру пресечения, описанную выше.

#Эмилия Губарева#Суд#Работа#ДТП#Новосибирская область#Общество#Город#Происшествия#Транспорт#18+#Полиция#Полицейский
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