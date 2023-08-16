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Новосибирцы были вынуждены стоять в пробках

«В 15 минут никак»: водители попали в пробку из-за новых правил в Толмачево

16 августа 2023, 11:39
Фото: Полина Симакова / atas.info
Новосибирцы были вынуждены стоять в пробках
С утра 16 августа в аэропорту Толмачево образовалась огромная пробка. Причиной стали новые правила для водителей, введенные в аэрохабе.

В пресс-службе аэропорта Толмачево пробку объяснили возникшими сложностями из-за новых правил для водителей. Согласно нововведениям, повторный въезд теперь тарифицируется с первой минуты (до этого предоставлялись бесплатные 15 минут). В итоге многим новосибирцам пришлось платить и за повторный въезд, и за неиспользованное время.

«Платим по 400 рублей, потому что выезжаешь из затора — и в 15 минут никак! „, „Машин много и в пробке 15 минут проходят“, — подтверждают это комментарии на 2ГИС.

Представители аэропорта Толмачево сообщили, что ситуация наладилась к обеду. Повторится ли она завтра, пока неизвестно.

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#Александр Ляхов#Пробки#Аэропорт Толмачево#Происшествия#Новосибирск
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