«В 15 минут никак»: водители попали в пробку из-за новых правил в Толмачево

В пресс-службе аэропорта Толмачево пробку объяснили возникшими сложностями из-за новых правил для водителей. Согласно нововведениям, повторный въезд теперь тарифицируется с первой минуты (до этого предоставлялись бесплатные 15 минут). В итоге многим новосибирцам пришлось платить и за повторный въезд, и за неиспользованное время.