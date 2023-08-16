«В 15 минут никак»: водители попали в пробку из-за новых правил в Толмачево

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
В пресс-службе аэропорта Толмачево пробку объяснили возникшими сложностями из-за новых правил для водителей. Согласно нововведениям, повторный въезд теперь тарифицируется с первой минуты (до этого предоставлялись бесплатные 15 минут). В итоге многим новосибирцам пришлось платить и за повторный въезд, и за неиспользованное время.
«Платим по 400 рублей, потому что выезжаешь из затора — и в 15 минут никак! „, „Машин много и в пробке 15 минут проходят“, — подтверждают это комментарии на 2ГИС.
Представители аэропорта Толмачево сообщили, что ситуация наладилась к обеду. Повторится ли она завтра, пока неизвестно.