На новосибирской ярмарке меда нелегально торговали 100 литрами алкоголя

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
В Новосибирске прокуратура Октябрьского района провела проверку жалобы горожанина на продажу алкоголя на ярмарке меда. По результатам проверки были обнаружены нарушения федерального законодательства и постановления правительства Новосибирской области.
Сотрудники управления экономической безопасности изъяли 108,5 литров спиртных напитков и передали их на экспертизу.
После проведения исследования будут приняты административные меры. Прокуратура также внесла представление организатору ярмарки.