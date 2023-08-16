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Алкоголем нелегально торговали продавцы

На новосибирской ярмарке меда нелегально торговали 100 литрами алкоголя

16 августа 2023, 09:58
Фото: 1MI
Алкоголем нелегально торговали продавцы

В Новосибирске более 100 литров алкоголя незаконно продавали на ярмарке меда

В Новосибирске прокуратура изъяла 100 литров алкоголя на ярмарке меда, где продавцы нелегально торговали спиртным, несмотря на запрет.

В Новосибирске прокуратура Октябрьского района провела проверку жалобы горожанина на продажу алкоголя на ярмарке меда. По результатам проверки были обнаружены нарушения федерального законодательства и постановления правительства Новосибирской области.

Сотрудники управления экономической безопасности изъяли 108,5 литров спиртных напитков и передали их на экспертизу.

После проведения исследования будут приняты административные меры. Прокуратура также внесла представление организатору ярмарки.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Общество
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