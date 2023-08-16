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В Новосибирске ДТП с фурой вызвало жуткую пробку на Мочищенском шоссе

В Новосибирске ДТП с фурой вызвало жуткую пробку на Мочищенском шоссе

16 августа 2023, 14:11
Фото: 1MI
Мочищенское шоссе сковала громадная пробка из-за аварии с грузовиком и маршруткой в Новосибирске. На дорожную ситуацию пожаловались водители.

Движение затруднено с вечера 16 августа. По словам очевидцев, фура врезалась в маршрутку и перегородила дорогу.

«Это огромный грузовик для дальнобойщиков, он понятное дело на всю трассу развалился. Пострадавших на месте нет. Приехали скорая, пожарные. Пассажиров маршрутки пересадили в другой транспорт», — рассказали Atas.info очевидцы.

Судя по 2ГИС, движение затруднено сейчас по Мочищенскому шоссе, в сторону улицы Жуковского. В целом пробку оценивают на 7 баллов из 10.

#Алина Шефер#ДТП#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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