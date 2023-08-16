В Новосибирске ДТП с фурой вызвало жуткую пробку на Мочищенском шоссе

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
Движение затруднено с вечера 16 августа. По словам очевидцев, фура врезалась в маршрутку и перегородила дорогу.
«Это огромный грузовик для дальнобойщиков, он понятное дело на всю трассу развалился. Пострадавших на месте нет. Приехали скорая, пожарные. Пассажиров маршрутки пересадили в другой транспорт», — рассказали Atas.info очевидцы.
Судя по 2ГИС, движение затруднено сейчас по Мочищенскому шоссе, в сторону улицы Жуковского. В целом пробку оценивают на 7 баллов из 10.