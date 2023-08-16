В новосибирском «Новоколледже» сменился директор — им стал «музейщик» Лобанов

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
«Приступаю к работе с 17 августа. Для меня большая честь — попробовать себя в таком необычном и новаторском для России проекте», — рассказал Юрий Лобанов НГС Новосибирск.
В функционал Юрия Лобанова, в том числе, входит и налаживание партнерских коммуникаций «Новоколледжа» и формирование его политики. При этом он сохранит за собой пост руководителя пресс-службы Музея Новосибирска.
Прежний директор «Новоколледжа» Сергей Чернышов* был признан иностранным агентом за негативные высказывания про специальную военную операцию на Украине.
* — физическое лицо, признанное исполняющим функции иностранного агента на территории Российской Федерации.