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Новым директором "Новоколледжа" стал Юрий Лобанов

В новосибирском «Новоколледже» сменился директор — им стал «музейщик» Лобанов

16 августа 2023, 10:17
Фото: Личная страница Юрия Лобанова в соцсетях
Новым директором "Новоколледжа" стал Юрий Лобанов
В частном «Новоколледже» сменился директор. Им стал руководитель пресс-службы Музея Новосибирска Юрий Лобанов.

«Приступаю к работе с 17 августа. Для меня большая честь — попробовать себя в таком необычном и новаторском для России проекте», — рассказал Юрий Лобанов НГС Новосибирск.

В функционал Юрия Лобанова, в том числе, входит и налаживание партнерских коммуникаций «Новоколледжа» и формирование его политики. При этом он сохранит за собой пост руководителя пресс-службы Музея Новосибирска.

Прежний директор «Новоколледжа» Сергей Чернышов* был признан иностранным агентом за негативные высказывания про специальную военную операцию на Украине.

* — физическое лицо, признанное исполняющим функции иностранного агента на территории Российской Федерации.

Основатель «Новоколледжа» в Новосибирске Сергей Чернышов признан иноагентом
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#Александр Ляхов#Новоколледж#Новый директор#Высшее образование#Образование#Новосибирск
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