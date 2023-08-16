В Новосибирской области полицейского подозревают в жестоком убийстве мужчины

Posted Сегодня, 02:36
Published Сегодня, 02:36
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Updated Сегодня, 02:38
В Новосибирской области подозревают полицейского Алексея Б. в ужасном убийстве мужчины по имени Владимир Поторкин. По предположительным данным следствия, преступление произошло в Усть-Тарке в 2013 году. Сейчас Бороздин находится в изоляторе, а расследование дела продолжается.
Сестра погибшего молодого человека, Оксана Салова, рассказала журналистам издания Сиб.фм, что ее брат исчез в феврале 2013 года. Через несколько дней Оксана начала его искать и обратилась в полицию Усть-Тарки. Там ей сказали, что Владимира отправили на 15 дней в Татарск.
Однако после этого женщина неоднократно звонила в полицию, но получала разные ответы. Наконец, ей сообщили, что ее брат якобы сбежал от врачей скорой помощи. Женщина не поверила этому и решила самостоятельно прийти в отделение. Там она столкнулась с Александром К., который, возможно, был замешан в убийстве Натальи Матюхиной. Он сказал Оксане, что ее брат уехал в Омскую область.
Кроме того, начальник уголовного розыска, Алексей Б., якобы отговорил ее писать заявление о пропаже брата. После этого он начал угрожать ей. Тело Владимира было найдено в апреле возле остановки у поселка.
При осмотре тела обнаружили, что у него были приспущены штаны и следы от наручников на запястьях. Умерший не имел глаз. В документах указывалось, что причиной смерти было переохлаждение, но родственники не верили в это. Оксана считает, что брат был убит полицейскими, и они придумали истории, чтобы скрыть свое преступление.
Через 10 лет следователи связались с Оксаной и вызвали ее на допрос. Кроме того, правоохранители планируют провести эксгумацию тела.