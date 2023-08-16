В Новосибирской области полицейского подозревают в жестоком убийстве мужчины

Однако после этого женщина неоднократно звонила в полицию, но получала разные ответы. Наконец, ей сообщили, что ее брат якобы сбежал от врачей скорой помощи. Женщина не поверила этому и решила самостоятельно прийти в отделение. Там она столкнулась с Александром К., который, возможно, был замешан в убийстве Натальи Матюхиной. Он сказал Оксане, что ее брат уехал в Омскую область.