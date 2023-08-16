atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:36

Published Сегодня, 02:36

Modified Сегодня, 02:38

Updated Сегодня, 02:38

Мужчина умер при неизвестных обстоятельствах

В Новосибирской области полицейского подозревают в жестоком убийстве мужчины

16 августа 2023, 02:36
Фото: 1MI
Мужчина умер при неизвестных обстоятельствах
Полицейского подозревают в жестоком убийстве 26-летнего мужчины, пропавшего в феврале 2013 года; тело погибшего было найдено в апреле возле остановки с признаками насильственной смерти.

В Новосибирской области подозревают полицейского Алексея Б. в ужасном убийстве мужчины по имени Владимир Поторкин. По предположительным данным следствия, преступление произошло в Усть-Тарке в 2013 году. Сейчас Бороздин находится в изоляторе, а расследование дела продолжается.

Сестра погибшего молодого человека, Оксана Салова, рассказала журналистам издания Сиб.фм, что ее брат исчез в феврале 2013 года. Через несколько дней Оксана начала его искать и обратилась в полицию Усть-Тарки. Там ей сказали, что Владимира отправили на 15 дней в Татарск.

Однако после этого женщина неоднократно звонила в полицию, но получала разные ответы. Наконец, ей сообщили, что ее брат якобы сбежал от врачей скорой помощи. Женщина не поверила этому и решила самостоятельно прийти в отделение. Там она столкнулась с Александром К., который, возможно, был замешан в убийстве Натальи Матюхиной. Он сказал Оксане, что ее брат уехал в Омскую область.

Кроме того, начальник уголовного розыска, Алексей Б., якобы отговорил ее писать заявление о пропаже брата. После этого он начал угрожать ей. Тело Владимира было найдено в апреле возле остановки у поселка.

При осмотре тела обнаружили, что у него были приспущены штаны и следы от наручников на запястьях. Умерший не имел глаз. В документах указывалось, что причиной смерти было переохлаждение, но родственники не верили в это. Оксана считает, что брат был убит полицейскими, и они придумали истории, чтобы скрыть свое преступление.

Через 10 лет следователи связались с Оксаной и вызвали ее на допрос. Кроме того, правоохранители планируют провести эксгумацию тела.

Убийцы проституток и трансгендеров. Кровавые истории экс-полицейских из Новосибирска
Узнать подробнее
Читайте также:
Пропавшую 13 лет назад девочку убили: задержаны три экс-полицейских под НовосибирскомВ Новосибирской области задержали трех экс-полицейских по делу о пропаже школьницыПрисяжные трижды оправдали новосибирского блогера Гомзякова, обвиняемого в убийствеВ новосибирском Академгородке происходит всплеск убийств, поведал следователь
#Эмилия Губарева#Убийство#Полицейский#Следствие#Задержание#Жертва#Расследование#Пропажа#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#Город#Криминал#18+
Подпишитесь
Мэр Новосибирска объявил готовность номер 1 к ливням и подтоплениям
Вчера, 03:31
Как собирались перейти на сторону ВСУ двое кыштовчан, пойманных ФСБ под Новосибирском
Вчера, 07:28
Дети-актеры из Новосибирска рассказали о съемках в кино
Вчера, 10:26
Кинотеатр им. Маяковского в Новосибирске стоит с голым фасадом — когда сделают ремонт
Вчера, 10:46
Под Новосибирском изнасиловали 12-летнюю школьницу — ей угрожали ножом
Вчера, 09:06
105 из 170 пандусов для инвалидов в Новосибирске находятся в негодном состоянии
Вчера, 02:46