Восемь палок колбасы хотел украсть в магазине мужчина из Новосибирска

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Инцидент произошел в Кировском районе. В одном из супермаркетов в 18:13 молодой человек, возраст которого не уточняется, хотел вынести из магазина 8 палок колбасы.
«Не осталась безнаказанной выходка еще одного наглого вора. В 18:13 в одном из супермаркетов Кировского района бойцы ГБР-77 схватили молодого человека, пытавшего вынести в обход кассы сразу восемь палок колбасы»
Затем воришку поймали и передали сотрудникам полиции. Напомним, что ранее в Новосибирске воры пропили 3 тысячи рублей с карты, утерянной школьницей.