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Posted Сегодня, 05:25

Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 05:27

Updated Сегодня, 05:27

Воришка угодил в руки охранников

Восемь палок колбасы хотел украсть в магазине мужчина из Новосибирска

16 августа 2023, 05:25
Фото: 1MI
Воришка угодил в руки охранников

В Новосибирске мужчина хотел украсть из супермаркета восемь палок колбасы

В Новосибирске мужчина прихватил из магазина восемь палок колбасы, подробности рассказали в агентстве безопасности «Гвардия».

Инцидент произошел в Кировском районе. В одном из супермаркетов в 18:13 молодой человек, возраст которого не уточняется, хотел вынести из магазина 8 палок колбасы.

«Не осталась безнаказанной выходка еще одного наглого вора. В 18:13 в одном из супермаркетов Кировского района бойцы ГБР-77 схватили молодого человека, пытавшего вынести в обход кассы сразу восемь палок колбасы»

Затем воришку поймали и передали сотрудникам полиции. Напомним, что ранее в Новосибирске воры пропили 3 тысячи рублей с карты, утерянной школьницей.

В Новосибирске воры пропили 3 тысячи рублей с карты, утерянной школьницей
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