Женщина из Новосибирска подняла вагиной вес в 14 кг и установила рекорд Гиннеса

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
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Updated Сегодня, 06:49
Жительница Новосибирска Татьяна Кожевникова подняла вес в 14 килограммов с помощью мышц таза. Этот рекорд был занесен в Книгу рекордов Гиннесса в 2003 году и до сих пор остается непревзойденным. Как рассказывает сама женщина, все началось с массажа, на котором ей рассказали о тренировках для мышц тазового дна. Она заинтересовалась этой темой и разработала свою систему тренировок.
Когда Татьяна достаточно укрепила мышцы, она решила попытаться установить мировой рекорд. Ей пришлось преодолеть некоторые трудности, так как ее заявку изначально не восприняли всерьез. Но она настояла и в конце концов смогла поднять 14-килограммовый вес вагиной. Комиссия, которая проверяла достижение рекорда, была очень строга и требовала, чтобы она выполнила это перед ними, чтобы убедиться в его достоверности. Сибирячке удалось удержать этот вес около 10 секунд.
После своего рекорда Татьяна начала проводить тренировки по своей методике и вести тренинги в России и за рубежом. Ее систему тренировок продвигает английская певица Кирсти Хокшоу, а также интересуются в Китае. Об этом сообщает НГС.