Женщина из Новосибирска подняла вагиной вес в 14 кг и установила рекорд Гиннеса

Когда Татьяна достаточно укрепила мышцы, она решила попытаться установить мировой рекорд. Ей пришлось преодолеть некоторые трудности, так как ее заявку изначально не восприняли всерьез. Но она настояла и в конце концов смогла поднять 14-килограммовый вес вагиной. Комиссия, которая проверяла достижение рекорда, была очень строга и требовала, чтобы она выполнила это перед ними, чтобы убедиться в его достоверности. Сибирячке удалось удержать этот вес около 10 секунд.