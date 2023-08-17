Андрей Травников: Женские объединения региона — это мягкая, но мощная сила

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Глава региона подчеркнул, что ассамблея женских ассоциаций региона уже живёт полноценной жизнью. «Женщины — это основа всего, не только жизни и семьи, но и вообще всего, что с нами происходит. Женщины — основной актив и костяк общественных объединений и организаций, в первую очередь патриотических, воспитательных, образовательных, благотворительных. Вы также активно присутствуете в бизнесе, и не просто делаете своё дело с душой, а делаете душевные дела. И то, что вы теперь объединены в ассоциацию и более ярко представляете свои идеи — это даёт дополнительные возможности и дополнительную ответственность. Женские объединения — это мягкая, но мощная сила, с которой невозможно не считаться. Я поддерживал и буду поддерживать все начинания и интересные проекты женских объединений. Уверен, что вместе у нас всё получится», — подтвердил Андрей Травников.
«Сегодня у нас — диалог на тему женского лидерства в лицах. Все вы — производственники, промышленники, представители сферы услуг, государственно-муниципального управления, конечно же, общественницы. Сегодня нам необходимо транслировать опыт женского лидерства. Потому что это — темы наставничества, воспитания, приверженности семейным ценностям, которые нас так интересуют», — отметила первый заместитель руководителя администрации — руководитель департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области, член президиума Женской ассамблеи Новосибирской области Валентина Дудникова.
Председатель президиума Женской ассамблеи Новосибирской области Ирина Кива напомнила: «На генетическом уровне в женщине заложено делиться своей теплотой, добротой, организаторскими качествами с окружающим миром, делать жизнь людей чуть лучше. И нужно это транслировать в общество. Тогда и появляется и общественная нагрузка, и решение определённых задач».
Также участников конференции приветствовали Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, Сенатор Российской Федерации Александр Карелин.
Цель конференции ЖАНО — объединение неравнодушных, активных женщин-лидеров из всех районов области, из мира бизнеса, политики, общественной деятельности, социальной сферы для успешного взаимодействия и развития.
В рамках мероприятия состоялась панельная дискуссия, работала выставка-ярмарка товаров и услуг «Новосибирь: женское дело», мастер-классы, площадки центра «Мой Бизнес», «Опоры России», многочисленных женских клубов. Также были представлены фотоработы Т. Новак «Мамы» и Ю. Герасимчук (Фонд «Единство») «Жёны Героев».
В ходе панельной дискуссии «Женское лидерство в лицах» были рассмотрены ключевые вопросы женского лидерства в современном мире. Также прошёл дискурс, внутри которого участники обсудили компетенции и навыки лидера нового времени, темы института наставничества, эмоционального интеллекта, личного бренда женщины-предпринимателя.
Завершилось мероприятие выступлением федерального спикера — российского общественно-политического деятеля, президента благотворительного фонда «Возможно всё» Ксении Безугловой на тему «Возможно всё: Женское лидерство и сила достижения целей».