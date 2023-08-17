Андрей Травников: Женские объединения региона — это мягкая, но мощная сила

Глава региона подчеркнул, что ассамблея женских ассоциаций региона уже живёт полноценной жизнью. «Женщины — это основа всего, не только жизни и семьи, но и вообще всего, что с нами происходит. Женщины — основной актив и костяк общественных объединений и организаций, в первую очередь патриотических, воспитательных, образовательных, благотворительных. Вы также активно присутствуете в бизнесе, и не просто делаете своё дело с душой, а делаете душевные дела. И то, что вы теперь объединены в ассоциацию и более ярко представляете свои идеи — это даёт дополнительные возможности и дополнительную ответственность. Женские объединения — это мягкая, но мощная сила, с которой невозможно не считаться. Я поддерживал и буду поддерживать все начинания и интересные проекты женских объединений. Уверен, что вместе у нас всё получится», — подтвердил Андрей Травников.