Два моста на трассе «Новосибирск — Кочки — Павлодар» введут в эксплуатацию осенью

На объектах меняют балки пролетных строений, поочередно снимают старое покрытие с обеих сторон проезжей части. Мостовики также укрепляют конструкцию моста, устанавливают железобетонные балки, параллельно с этим обустраивают проезжую часть. Работы на объектах идут в соответствии с графиком и завершатся в конце октября 2023 года.