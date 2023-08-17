Фитнес-тренер и доброволец из Новосибирской области Антон Курбатов погиб в зоне СВО

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12 июля, во время выполнения военной задачи в рамках специальной операции, погиб санитарный тренер стрелковой роты мотострелкового батальона, солдат Антон Курбатов.
Сибиряк родился 1 октября 1978 года в Бердске. Он окончил школу в своем городе и работал персональным тренером в фитнес-клубе «А-спорт». У него было высшее педагогическое образование.
Коллеги, друзья и близкие описывают Антона Курбатова как отзывчивого, доброго и самоотверженного человека. Он всегда был готов помочь в любой ситуации.
Боец был истинным патриотом и в мае этого года он пошел на контрактную службу добровольцем в зону специальной операции, чтобы защищать жителей Донбасса и отстаивать интересы Родины.
Церемония прощания с Антоном Курбатовым состоится 17 августа 2023 года, с 12:00 до 13:00 по адресу: улица М. Горького, 44 (Кафедральный собор Преображения Господня).