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Мужчина погиб в зоне СВО

Фитнес-тренер и доброволец из Новосибирской области Антон Курбатов погиб в зоне СВО

17 августа 2023, 02:46
Фото: Администрация Бердска
Мужчина погиб в зоне СВО
В результате специальной военной операции в зоне конфликта погиб фитнес-тренер и доброволец Антон Курбатов, о чем сообщает администрация Бердска.

12 июля, во время выполнения военной задачи в рамках специальной операции, погиб санитарный тренер стрелковой роты мотострелкового батальона, солдат Антон Курбатов.

Сибиряк родился 1 октября 1978 года в Бердске. Он окончил школу в своем городе и работал персональным тренером в фитнес-клубе «А-спорт». У него было высшее педагогическое образование.

Коллеги, друзья и близкие описывают Антона Курбатова как отзывчивого, доброго и самоотверженного человека. Он всегда был готов помочь в любой ситуации.

Боец был истинным патриотом и в мае этого года он пошел на контрактную службу добровольцем в зону специальной операции, чтобы защищать жителей Донбасса и отстаивать интересы Родины.

Церемония прощания с Антоном Курбатовым состоится 17 августа 2023 года, с 12:00 до 13:00 по адресу: улица М. Горького, 44 (Кафедральный собор Преображения Господня).

Опубликованы фото погибших на СВО бойцов из Новосибирской области в июле 2023 года
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