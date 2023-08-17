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На фотографии тот самый врач

Футбольному судье FIFA спасли жизнь на борту самолета Москва — Новосибирск

17 августа 2023, 01:52
Фото: Центр спортивной медицины ФМБА РОССИИ
На фотографии тот самый врач
Судье FIFA Алексею Лунёву стало плохо на борту самолета, который летел из Москвы в Новосибирск. К счастью, там находился спортивный врач, который оказал ему помощь. Об этом сообщил Центр спортивной медицины ФМБА России в соцсетях.

Врач Марат Купеев был в полете со сборной России по сноуборду на тренировочный сбор, когда услышал объявление бортпроводника о том, что одному из пассажиров стало плохо и ему нужна помощь врача.

Оказалось, что это был арбитр РПЛ и FIFA Алексей Лунев. Врач сделал все необходимые медицинские процедуры, и через несколько минут судья пришел в себя и почувствовал себя лучше.

Весь остаток полета врач следил за состоянием Алексея и после посадки он отказался от госпитализации. В знак благодарности врач получил нашивку с символикой футбольной лиги.

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