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Педагоги уходят в репетиторство

Нехватка учителей в школах Новосибирска. Почему многие уходят в репетиторство

17 августа 2023, 02:20
Фото: 1MI
Педагоги уходят в репетиторство

Директора новосибирских школ рассказали о нехватке опытных учителей

В Новосибирске директора школ выразили обеспокоенность недостатком опытных учителей. Многие из педагогов, ушли в репетиторство.

Перед началом нового учебного года, количество вакансий, размещенных на сервисе «Зарплата.ру», увеличилось на 8%, а количество оставленных резюме педагогами — на 13%. Зарплата учителям предлагается в диапазоне от 15 до 85 тысяч рублей, при этом медианная зарплата учителей в регионе составляет 34 429 рублей.

Наибольший спрос среди учителей вызывают преподаватели математики, информатики, русского и английского языков, литературы и учителя начальных классов. Из-за пандемии коронавируса ситуация на рынке образовательных услуг сильно изменилась. Многие учителя перешли работать в онлайн-школы и стали проводить дистанционные курсы. Поэтому найти учителей с большим опытом стало очень сложно.

В школе №216 в Плющихинском жилмассиве, где будут учиться около 3800 детей, штат педагогов полностью заполнен, но учителя перегружены работой и не могут проводить индивидуальные занятия с учениками. Директор этой школы Александр Ситников отметил, что он бы добавил в штат еще учителей математики и русского языка.

Лидер лицея № 200 Надежда Дергилева также сообщила, что перед началом учебного года им пришлось нанять 12 новых учителей. Все вакансии удалось заполнить, но также возникли проблемы с поиском учителей начальных классов и учителей химии и физики. Об этом пишет НГС.

Напомним, ранее мы рассказывали, как учителя школы № 82 массово уволились. Школа была открыта после реконструкции в 2020 году и показала высокие результаты, но после ухода директора и назначения нового исполняющего обязанности начала происходить массовая убыль персонала.

В Новосибирске учителя школы № 82 массово уволились — в чем причина
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