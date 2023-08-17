Нехватка учителей в школах Новосибирска. Почему многие уходят в репетиторство

В школе №216 в Плющихинском жилмассиве, где будут учиться около 3800 детей, штат педагогов полностью заполнен, но учителя перегружены работой и не могут проводить индивидуальные занятия с учениками. Директор этой школы Александр Ситников отметил, что он бы добавил в штат еще учителей математики и русского языка.