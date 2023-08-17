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Posted 17 августа 2023, 08:30

Published 17 августа 2023, 08:30

Modified 17 августа 2023, 08:32

Updated 17 августа 2023, 08:32

В Новосибирске чаще всего выявляют поддельные купюры номиналом 5000 рублей.

Новосибирская область на 2-м месте по количеству выявленных фальшивых купюр в Сибири

17 августа 2023, 08:30
Фото: 1MI. В Новосибирске чаще всего выявляют поддельные купюры номиналом 5000 рублей.
В 2022 году на 1 миллион банкнот было выявлено 4 фальшивых банкноты, для сравнения в 2011 году выявлено 17 фальшивок. Новосибирская область в Сибири занимает второе место по количеству обнаруженных фальшивых купюр — за год было выявлено 34 случая.
«За первое полугодие в Новосибирской области изъято из обращения более 30 фальшивых банкнот, в том числе, 2 монеты номиналом 5 рублей, а также купюры номиналом 1000 рублей и 5000 рублей. Основными местами выявления поддельных денег являются рынки, коммерческие киоски, автозаправочные станции, предприятия малого бизнеса, » —

рассказал заместитель начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области Кирилл Гребенюк на пресс-конференции о борьбе с фальшивомонетчиками в Сибирском федеральном округе.

Любая причастность к изготовлению, хранению и сбыту фальшивых денег наказывается принудительными работами на срок до 5 лет или лишением свободы на срок до 8 лет в соответствии с УК РФ, отметил Кирилл Гребенюк.

В Новосибирске чаще всего подделывают купюры 5000 рублей
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Чаще всего среди подделок встречаются именно 5000 купюры, поскольку они позволяют фальшивомонетчикам больше «наварить».

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