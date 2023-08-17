Новосибирская область на 2-м месте по количеству выявленных фальшивых купюр в Сибири

Posted 17 августа 2023, 08:30
Published 17 августа 2023, 08:30
Modified 17 августа 2023, 08:32
Updated 17 августа 2023, 08:32
«За первое полугодие в Новосибирской области изъято из обращения более 30 фальшивых банкнот, в том числе, 2 монеты номиналом 5 рублей, а также купюры номиналом 1000 рублей и 5000 рублей. Основными местами выявления поддельных денег являются рынки, коммерческие киоски, автозаправочные станции, предприятия малого бизнеса, » —
рассказал заместитель начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области Кирилл Гребенюк на пресс-конференции о борьбе с фальшивомонетчиками в Сибирском федеральном округе.
Любая причастность к изготовлению, хранению и сбыту фальшивых денег наказывается принудительными работами на срок до 5 лет или лишением свободы на срок до 8 лет в соответствии с УК РФ, отметил Кирилл Гребенюк.
Чаще всего среди подделок встречаются именно 5000 купюры, поскольку они позволяют фальшивомонетчикам больше «наварить».