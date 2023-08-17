Новосибирские прокуроры прикрыли дело об избиении на спортплощадке

При этом причины избиения на спортивной площадке по улице Тимирязева в начале августа для очевидцев различны. Одни утверждают, что насильственные действия могли быть вызваны ненавистью к молодому человеку, который спокойно сидел и никому не мешал. Другие заявляют, что восемнадцатилетний парень приставал к несовершеннолетним девочкам и за это его могли проучить.