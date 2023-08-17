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Молодого человека могли ударить по лицу

Новосибирские прокуроры прикрыли дело об избиении на спортплощадке

17 августа 2023, 12:00
Фото: pxhere. com
Молодого человека могли ударить по лицу
В Новосибирске прекращено расследование уголовного дела по избиению подростка на спортивной площадке. Инцидент произошел 5 августа.

Как сообщает КП-Новосибирск, уголовное дело прекращено региональной прокуратурой.

«По данному уголовному делу не была проведена проверка и не установлены все обстоятельства произошедшего», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

При этом причины избиения на спортивной площадке по улице Тимирязева в начале августа для очевидцев различны. Одни утверждают, что насильственные действия могли быть вызваны ненавистью к молодому человеку, который спокойно сидел и никому не мешал. Другие заявляют, что восемнадцатилетний парень приставал к несовершеннолетним девочкам и за это его могли проучить.

После появления видео в социальных сетях следственные органы возбудили уголовное дело по факту хулиганских действий. Возобновится ли расследование, пока неизвестно.

В Новосибирске подростка ударили в лицо на игровой площадке
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#Александр Ляхов#Прокуратура#Избиение#Хулиганство#Подростки#Соцсети#Происшествия#Новосибирск
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