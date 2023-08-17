Новосибирские прокуроры прикрыли дело об избиении на спортплощадке

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Как сообщает КП-Новосибирск, уголовное дело прекращено региональной прокуратурой.
«По данному уголовному делу не была проведена проверка и не установлены все обстоятельства произошедшего», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
При этом причины избиения на спортивной площадке по улице Тимирязева в начале августа для очевидцев различны. Одни утверждают, что насильственные действия могли быть вызваны ненавистью к молодому человеку, который спокойно сидел и никому не мешал. Другие заявляют, что восемнадцатилетний парень приставал к несовершеннолетним девочкам и за это его могли проучить.
После появления видео в социальных сетях следственные органы возбудили уголовное дело по факту хулиганских действий. Возобновится ли расследование, пока неизвестно.