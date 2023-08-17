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Выездную проверку провели из-за пробок

Прокуроры приехали на «Кольцо ада» на пл. Труда — пробки достали всех новосибирцев

17 августа 2023, 07:30
Фото: Прокуратура НСО
Выездную проверку провели из-за пробок

В Новосибирске прокуроры взялись за «Кольцо ада» на пл. Труда

В Новосибирске ведутся работы по улучшению дорожной ситуации на площади Труда и решению проблемы остановки трамваев на проезжей части. С целью разрешения данного вопроса на место прибыла комиссия из прокуратуры, ГИБДД и представители муниципальных предприятий города.

Проблемный участок города, негласно названный жителями «Кольцом Ада», стал объектом внимания прокуратуры. К работе приступила прокуратура, а также представители мэрии, ГИБДД, «Горэлектротранспорта», ГКУ «Мост», группы «ВИС» и организации «Автовладельцы России».

По словам представителей прокуратуры, после изменения организации движения возникли заторы на данном участке. Однако, было достигнуто соглашение относительно решения технической проблемы остановки трамваев на проезжей части, которая являлась одной из главных причин пробок.

В ближайшее время будут проработаны соглашения для снижения транспортной нагрузки на этом участке дороги. Напомним, с 14 августа изменилась схема проезда по площади Труда. Автомобилисты ежедневно стоят в пробках.

Схема проезда по площади Труда в Новосибирске изменилась с 14 августа
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#Эмилия Губарева#Прокуратура#Транспорт#Город#Новосибирск
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