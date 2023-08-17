Прокуроры приехали на «Кольцо ада» на пл. Труда — пробки достали всех новосибирцев

В Новосибирске прокуроры взялись за «Кольцо ада» на пл. Труда

В Новосибирске ведутся работы по улучшению дорожной ситуации на площади Труда и решению проблемы остановки трамваев на проезжей части. С целью разрешения данного вопроса на место прибыла комиссия из прокуратуры, ГИБДД и представители муниципальных предприятий города.