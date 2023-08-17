Прокуроры приехали на «Кольцо ада» на пл. Труда — пробки достали всех новосибирцев

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Проблемный участок города, негласно названный жителями «Кольцом Ада», стал объектом внимания прокуратуры. К работе приступила прокуратура, а также представители мэрии, ГИБДД, «Горэлектротранспорта», ГКУ «Мост», группы «ВИС» и организации «Автовладельцы России».
По словам представителей прокуратуры, после изменения организации движения возникли заторы на данном участке. Однако, было достигнуто соглашение относительно решения технической проблемы остановки трамваев на проезжей части, которая являлась одной из главных причин пробок.
В ближайшее время будут проработаны соглашения для снижения транспортной нагрузки на этом участке дороги. Напомним, с 14 августа изменилась схема проезда по площади Труда. Автомобилисты ежедневно стоят в пробках.